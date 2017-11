Janě s Petrem už peníze nechybějí

Jana a Petr (30 let) přišli do Prahy za prací před deseti lety. Soustředili se na budování své kariéry a užívali si života. Jana pracuje jako personální manažerka v mezinárodní firmě, Petr jako vedoucí IT oddělení. Vzali se a nyní uvažují i o dětech. Má to však jeden háček, kterým je pořízení si vlastního bydlení.

„I když mají nadprůměrné příjmy, každý 50 tisíc čistého, z hlediska pořízení vlastního bydlení je Praha i pro ně drahá. Nejsou ochotni kupovat byt nebo dům v hlavním městě. Jejich zamýšlený záměr v Praze by stál okolo osmi milionů korun. Proto si dívají na lokality okolo 30 kilometrů od Prahy,“ říká finanční poradce společnosti Partners Jiří Kubík.

Změna přístupu

Jana s Petrem doposud žili jako mnozí jiní mladí úspěšní lidé. Vlastní bydlení neřešili, a i když platili vysoký nájem, koupili si vše, co chtěli. Život si třikrát ročně okořenili drahou dovolenou. Výsledkem byl pestrý život, avšak žádné úspory.

„To byl také impulz, proč mne kontaktovali. Chtěli něco udělat se svým rozpočtem. Peníze jim utíkaly. Co se týče financí, byli pouze pojištění, a to ještě mizerně. Po identifikování jejich životních cílů se výrazně omezili ve výdajích a hlídají si i denní náklady. Také si začali odkládat peníze stranou a mají z toho radost. Myslí na budoucnost, děti i vlastní rodinný dům,“ vysvětluje Jiří Kubík.

Jím nastavené portfolio pro Petra a Janu je prý jednoduché. Skládá se zajištění případného výpadku příjmu prostřednictvím životního pojištění a pak v tvorbě finančních rezerv na stavbu rodinného domu i budoucí rodičovství. Část z toho, co vydělají, celkem 15 tisíc korun, již nyní odkládají na spořící účet, protože pozemek pro svůj vysněný dům si totiž chtějí pořídit již v příštím roce. Měsíčně pak posílají každý po jednom tisíci korun do doplňkového penzijního spoření a každý po pěti tisících korunách do podílových fondů.

„Do věci ještě zasáhne hypotéka. Nicméně vše je otevřeno. Pokud se najde pozemek, tak se koupí. Stavět by chtěli ideálně do 3 let. Mají k dispozici ještě jeden byt po rodičích mimo Prahu, který chtějí prodat a peníze částečně použít na výstavbu. I tak ale již nyní začínáme s tvorbou další rezervy na přípravu výpadku příjmů v mateřství. Zde, protože to nebude asi dlouho trvat, využijeme spořicí účet,“ vysvětluje Jiří Kubík, který dle svých slov na prozatím nesezdané a bezdětné páry, jako je Petr s Janou, naráží v hlavním městě čím dál častěji.

„Díky rostoucí ekonomice se jim finančně daří a mají nadstandardní příjmy. Problém je, pokud se nenaučí odkládat si peníze na horší časy. Jsou-li zvyklí utrácet, ve chvíli, kdy je potřeba, aby šetřili, třeba na vlastní bydlení, často selžou, protože to značí snížení jejich životního standardu. Na druhou stranu, pokud to dokáží a vydrží, mají spokojenější život. Cítí, že jdou správným směrem, stejně jako tomu je, troufám si říci, i u Petra s Janou,“ uzavírá Jiří Kubík.