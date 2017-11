JazzFest v Brně vrátí již ověřené hvězdy

První koncert JazzFestu Brno 2018 obstará 1. února v Bobycentru proslulý americký bigband Jazz at Lincoln Center Orchestra vedený kapelníkem, proslulým trumpetistou a skladatelem Wyntonem Marsalisem. Marsalisův bigband se chlubí obdivuhodným repertoárem. „Ostatně při svém předloňském dvojitém vystoupení v Brně předvedla kapela v jeden večer dva naprosto odlišné koncerty,“ vzpomíná umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.



Americký pianista Brad Mehldau, který zahraje 18. února v Besedním domě, se do Brna vrátí po čtyřech letech. Tehdy na JazzFestu oslnil publikum se svým triem, nyní se představí se sólovým recitálem. Brad Mehldau patří do nejvyšší ligy jazzových a crossover hudebníků a­ čerpá jak z jazzové historie, tak z­ klasické hudby, experimentální hudby, ale i z pop-music. Koneckonců třemi jeho nejpřehrávanějšími nahrávkami na YouTube jsou úprava jazzového standardu My Favorite Things, skladba 50 Ways to Leave Your Lover písničkáře Paula Simona a poutavé aranžmá ikonického ploužáku Bitter Sweet Symphony britpopové kapely The Verve.

I třetí navrátilec v programu pochází z kolébky jazzu. Americký saxofonista a skladatel Donny McCaslin zavítá se svou kapelou 15. března do Sono Centra. Jeho kariéra nabrala nečekaný spád, když McCaslina a jeho kapelu ke spolupráci přizval David Bowie, aby společně nahráli album Blackstar, jak se ukázalo, Bowieho mistrovskou hudební derniéru. Do Brna opět zavítá i oblíbenec místního publika, izraelský basista Avishai Cohen, který představí 5. dubna v Bobycentru s novou rozšířenou kapelou album 1970 vycházející z jazzových a­ etnických kořenů, ale kritiky označované jako rafinovaný či sofistikovaný pop.

„Dlouhodobým posláním festivalu je představovat jazz ve všech jeho rozmanitých podobách a myslím, že pohled na první odtajněná jména z nadcházejícího ročníku opět potvrzuje, že jazz jako žánr již zcela ztratil jasné kontury,“ říká Spilka. Vstupenky v cenách od 290 korun jsou v prodeji na webu festivalu a­ v ­běžných předprodejích.