Je čas zaplatit daň z nemovitostí

Termín, do kterého je potřeba zaplatit daň z nemovitosti, se neúprosně blíží. Všichni majitelé domů, bytů, pozemků, ale i staveb ji musí uhradit do 31. května.



„Nákupem nemovitosti výdaje pro vlastníky nekončí. Majitelé pozemků a staveb musí pravidelně platit daň z nemovitých věcí,“ říká Blanka Štarmanová, daňová poradkyně.

Minulý týden také skončila lhůta, dokdy by majitelům nemovitosti měl do poštovních, datových či e-mailových schránek dorazit platební podklad z finančního úřadu. „V případě, že složenka nedorazila, rozhodně to neznamená, že majitel nemovitosti daň platit nemusí,“ upozorňuje Blanka Štarmanová, daňová poradkyně společnosti TaxVision a portálu www.eDane.cz.

Novopečený majitel, který získal nemovitost v minulém roce a jemuž nepřišla výzva k platbě daně do datové schránky nebo v podobě složenky, pravděpodobně zapomněl na konci ledna podat daňové přiznání k dani z nemovitosti. „V takovém případě je nutné přiznání podat co nejdříve a počítat se sankcemi,“ upozornila Štarmanová.

Ta také připomíná, že se daňová povinnost týká všech poplatníků, kteří vlastnili nemovitost k 1. lednu 2017. „Ti, kteří ji získali později, budou daň platit až příští rok,“ vysvětluje daňová poradkyně.

Pokud celková částka daně nepřesáhne 5000 korun, je celá splatná do 31. května. V případě, že je vyšší, je možné ji rozdělit do dvou stejných splátek. „V takovém případě je první splátka splatná do 31. května, druhá pak do 30. listopadu,“ říká Jan Zachystal z RE/MAX ALFA.

Pro řadu lidí se letos daň z nemovitosti zvýšila. Skoro 600 radnic se totiž rozhodlo ji zvýšit pomocí takzvaného místního koeficientu, který se pohybuje od dvou až do pěti procent. Nejvyšší pětkovou taxu v Česku požaduje jen sedmnáct obcí. Patří mezi ně například Boží Dar, Temelín či Dukovany.