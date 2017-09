Je nás víc, kromě cizinců za to může i vyšší porodnost

Česko se rozrůstá. K 30. červnu mělo 10,588 milionu obyvatel. Tedy o 9,2 tisíce více než na začátku roku. A to i přesto, že za první pololetí roku zemřelo 57,8 tisíce osob. Počet zemřelých byl tak nejvyšší za toto období od roku 1996. Vyplývá to z údajů, které včera zveřejnil Český statistický úřad.



Potraty V Česku ubývá umělých přerušení těhotenství. Proti roku 1990 se jejich počet snížil pětkrát. Podíl samovolných potratů na ukončených těhotenstvích naopak roste.



Počet potratů v měsících leden až červen roku 2017 činil 17,5 tisíce.



Nejvíce, skoro 10 tisíc, se jich řadilo do kategorie umělých přerušení těhotenství. Zbytek se týká samovolných potratů.



U obou druhů potratu převažovaly ženy svobodné (celkem 9,3 tisíce) nad vdanými (6,1 tisíce).



O přírůstek obyvatel se „postarala“ zejména zahraniční migrace. Do Česka se v prvním pololetí přistěhovalo 22 590 lidí. V zemi přibylo například zhruba 2600 Ukrajinců, Slováků a 700 Vietnamců.

Jedním z nejzajímavějších údajů, s kterým včera statistici přišli, je ten o plodnosti českých žen.

Podle předběžných výsledků se v prvním pololetí letošního roku narodilo 55 tisíc dětí. Je to stejně jako v loňském roce, kdy byl počet narozených nejvyšší za posledních šest let. Počet žen ve věku 20 až 40 let se přitom mírně snížil, je tedy zřejmé, že stagnace narozených dětí je odrazem meziročně vyšší plodnosti,“ říká Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky Českého statistického úřadu. Nejvíce prvorozených dětí porodily ženy ve věku 28 let.

Podle lékaře Štěpána Budky z centra asistované reprodukce Pronatal je však potřeba tato čísla brát s rezervou. „Jedná se spíš o náhodu. Zatím bych nejásal, že se v Česku zvyšuje plodnost,“ řekl pro deník Metro Budka.

Statistici také upozornili, že v Česku nadále ubývá svateb. V prvním pololetí letošního roku se podle předběžných údajů uskutečnilo 18,8 tisíce sňatků, tedy o 1,1 tisíce méně, než tomu bylo ve stejném období roku předcházejícího. Ve dvou třetinách obřadů (12,3 tisíce) do manželství vstupoval dosud svobodný muž i svobodná žena, zhruba v jedné osmině (2,7 tisíce) rozvedený muž a rozvedená žena. Nejvíce ženichů bylo ve věku třicet let, nejvíce nevěst ve věku dvacet sedm let.