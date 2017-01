Bobři, netopýři a rekordní počet ježků. Záchranky v Praze měly náročný rok

Kdy je třeba volat záchranku pro živočichy ● Lidé by měli podle odborníků volat vždy, když se setkají se zvířetem, o kterém si myslí, že potřebuje pomoc. ● Často se ale stává, že nálezce vezme zvíře domů a stará se o něj sám. Teprve když zjistí, že to nezvládá, volá odborníky. ● Druhý extrém jsou lidé, kteří sbírají všechna mláďata ptáků i savců bez ohledu na to, zda pomoc potřebují. Většina pak v záchranné stanici skončí stejně. ● Kontakt na záchrannou stanici hlavního města: 773 772 771, Pražská zvířecí záchranka ČSOP: 774 155 185