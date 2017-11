Jelen má zpěvník i album z Lucerny

Skupina Jelen uvedla na předvánoční trh hned dvě novinky. Zatímco zpěvník plánovala už nějakou dobu, vydat na dvojalbu záznam loňského vyprodaného koncertu v Lucerně byl nápad spíš spontánní.



„Nahrávali jsme si to jen pro sebe jako památku. Když jsme si to pak pouštěli a slyšeli tu atmosféru, rozhodli jsme se to vydat,“ říká frontman uskupení Jindra Polák. „Vybrali jsme několik skladeb, které jsme vůbec nijak zvukově neupravovali. Přidali jsme k tomu naši nejnovější píseň Domů, která ještě nikde nevyšla, a­ duet se slovenskou skupinou Desmod,“ vysvětluje. Právě s touto kapelou nyní končí turné na Slovensku, tam se pak vydají na čtyři samostatné koncerty do klubů.

V prosinci pak zahrají mimo jiné i v pražském Foru Karlín. „Po klubech, které pojedeme na Slovensku, to bude zas návrat do větších prostor. Těšíme se moc a vše připravujeme,“ doplňuje frontman. Pro svoje fanoušky připravili i zpěvník, který zpracoval sám Polák, původním povoláním grafik. „Udělali jsme to tak, aby si naše skladby mohl zahrát opravdu každý. Chystáme pak na webu speciální záložku, kde budeme zájemcům ukazovat i třeba kytarové riffy a další vychytávky, aby si mohli zahrát písničky tak, jak je hrajeme na koncertech my,“ dodává Polák.