Jiří Hynek: Úředníci v Bruselu by si měli pamatovat, kde se narodili

Zvládla by prezidentská ochranka Jizerskou padesátku?

Doufám, že ano! Jezdím lehce přes čtyři hodiny, i když jsem to zvládal lépe.



Byl byste už druhý český prezident, který si stoupl na běžky.

První, který jezdí. (smích)



Chcete být prezidentem pro těžké časy. Prožila snad naše země za posledních 27 let takové časy?

Nejsem prezidentem za minulost, chci být prezidentem pro budoucnost. Obávám se, že těžké časy nás teprve čekají. Pohybuji se v oblasti bezpečnostní dvacet let a bezpečnostní situace v Evropě se zhoršuje. Vidím, jak se na to nereaguje. Říká se, že aby něco nenastalo, musí se na to člověk připravit. Vůbec si nepřeji, aby k něčemu došlo, ale bylo by dobré být připraven.



Máte zbrojní průkaz na víc kategorií. Na co všechno?

Je to stejné jako s řidičákem. Mimochodem, mám řidičák i na autobus a náklaďák. Nejvíc využívám zbrojní průkaz kvůli loveckým puškám.



Vyřešilo by volné vyzbrojování naši bezpečnost?

Tahle otázka se spíše dezinterpretuje. Nejsem zastáncem, aby právo držet zbraň měl každý. Právo musí být něčím podmíněné. V současnosti smí mít zbraň jen člověk netrestaný a bezhúhonný. Takový člověk není bezpečnostním rizikem. Když se dopustíte dvakrát nějakého přestupku, hrozí vám, že vám zbroják seberou. Jeho majitel je proto hodně opatrný, aby opakovaně nešel chytat ryby načerno. Proto mi vadí, když se na držitele zbrojních průkazů a zbraní neustále nějak útočí. Boj proti nelegálním zbraním je těžší, proto je lehčí dovolovat si na ty slušné.



Prezidentské projevy byste spatra nepronášel?

Většinu projevů z hlavy pronáším, mám jen body, ale kdybych měl pronášet stále ten stejný, byl by pokaždé obsahově a formulačně trochu jiný.



Koho chcete v této kampani oslovit?

Nemám strategii, že bych se zaměřil na nějaký segment voličů. Mám témata, o kterých se domnívám, že jsou důležitá. Když budu přesvědčivý, oslovím jich hodně. Nebo ne a nevyhraji.



Jedním z vašich témat je i migrace. To mají snad všichni kandidáti.

Já bych to nevytrhával ze souvislostí. Mým tématem je bezpečnost. Jak zabránit pronikání lidí, kteří by mohli být zdrojem možných teroristických útoků, vytvářet skupiny a získat nadvládu.



Migrací straší ale všichni. Někteří velice úspěšně.

Ale já strašit nechci. Chci, abychom se seriozně bavili o tom, co bezpečnostní komunita, kam se řadím, ví už dávno. Hledat a navrhovat řešení. Komplikované je to v tom, že velké země, které dostaly velké peníze na zajištění schengenského prostoru, sem pouští osoby, o kterých nic nevíme, neznáme jejich minulost, s jakými úkoly sem jdou, to je průšvih i pro nás. Říká se, že strašíme migranty a žádní tu nejsou. Ale kdyby tu byli, bylo by komplikované to řešit. Přece si nebudete čistit zuby teprve v době, kdy vám vypadají. Zuby si přece čistíte preventivně a tohle je to samé.



Znamená to, že musíme stále počítat s nějakým nepřítelem?

Zbrojní průmysl neexistuje proto, abyste na někoho útočil, ale abyste se ubránil. Já jsem raději, když žádného nemám. I když nepřítele nemáte, nepřítel se vždycky objeví, když zjistí, že jste slabý. Jeden z amerických prezidentů řekl, že ti, kteří překovají meče v pluhy, jimi budou orat pro ty, které své pluhy překovali v meče.



Kam byste vyrazil na první zahraniční cestu?

Nejel bych nejdřív do Bratislavy, omlouvám se tímto Slovákům, ale na první návštěvu bych jel do Bruselu. Velmi mi vadí, jak nám začíná vládnout evropský úředník. Jel bych k panu Junckerovi, abych mu řekl, že máme společný evropský dům a on se má jako správce o dům starat. Jenže si spletl roli a začíná tomu domu vládnout. To rozbíjí evropskou pospolitost. Řekl bych panu Junckerovi: Dobrý den, já jsem český prezident a budete to mít se mnou velmi těžké.



Jenže v Bruselu je i hodně českých úředníků.

Místo toho, aby hájili zájmy své země, odkud přišli, mám pocit, že už tam hájí jen zájmy své. Mít klid, nikde moc nevyčnívat, všechno odkývat. Měli by si pamatovat, kde se narodili, nebo ať tam raději emigrují.



Vybíral jste si lidi do týmu, nebo vám je přidělili Realisté?

Nikoho mi nepřidělovali. Asi nepřekvapím, že pro mě dělají dobrovolníci. Dobrovolník má jednu velice dobrou vlastnost. Pracuje víc srdcem, než kvůli platu.



Bydlel byste v Lánech, nebo na Hradě?

Asi v Lánech. Mám dvě malé děti a ty by sídlo převrátily vzhůru nohama.



Zrušil byste bariéry při vstupech na Pražský hrad?

Jako student jsem si cestou přes Hrad zkracoval cestu do školy. Teď bych chodil asi pozdě. Myslím, že současná opatření jsou demonstrativní. Navíc neublíží těm, proti kterým jsou namířena. Ano, Pražský hrad bych otevřel.