Jsme rukojmím politických her a závisti, říká ředitel Zemského pivovaru

Je kritika oprávněná?

Jak která. Zpoždění oproti podmínkám v nájemní smlouvě máme. Ale to se holt stává u větších projektů tohoto typu. Na straně druhé jsme vyslyšeli kritiku, že tu nesídlíme, a tak jsme se sem fyzicky přestěhovali. Vyslyšeli jsme přání občanů a zároveň jednu z dalších podmínek nájemní smlouvy a již teď objekt zpřístupnili pro místní.

Provozujeme zde ztrátovou hospodu. Bereme to jako veřejnou službu, nemluvě o tom, že díky tomu tu bude i Letní divadelní dvůr. Nyní máme být kvůli našemu vstřícnému postupu kritizováni? Proč se na nás útočí? Komu jde o to nás vystrnadit, a to do té míry, že nás ostřelují oficiální zástupci MČ Prahy 4 v médiích s tvrzením, že nebyly zahájeny žádné práce, když dobře vědí a snadno si na vlastním úřadu ověří, jak velký objem příprav se již uskutečnil?



Co říkáte na zvažovanou výpověď?

Dozvěděli jsme se o tom mimoděk, momentálně máme platnou smlouvu. Ano, máme skluz. Byli jsme moc ambiciózní, když jsme přistoupili na dvouletou podmínku pro zahájení stavebních prací. Nyní apelujeme na fakt, že jsme již proinvestovali sedm milionů a že valná většina místní populace, soudě podle osobních schůzek ve dvoře, e-mailů a podobně, nás podporuje. Že jsou i hlasy kritické, většinou bez znalosti nájemní smlouvy nebo bez znalosti příprav pro stavební řízení – ano, to jsou. Samotnému pivovaru se daří, obchodní plán plníme a nutně potřebujeme vlastní výrobu – kdo jiný může mít větší zájem o zprovoznění pivovaru než my?