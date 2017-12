Jsou tu kalící vlaky, o víkendu pojedou v půl třetí z Hlavního nádraží

V Praze a Středočeském kraji budou jezdit vlaky častěji. Objednávka většího množství spojů potěší hlavně ty, kteří až doposud museli z večírku či posezení s přáteli pospíchat již po půlnoci. O sobotách a nedělích se přesně v půl třetí ráno rozjedou z Hlavního nádraží vlaky směrem do Kladna, Kolína přes Nymburk i Český Brod. Ve stejnou dobu vyrazí také do Berouna, Benešova, Kralup nad Vltavou a do Mělníka.



„Ve spolupráci se Středočeským krajem jsme se domluvili na nových víkendových nočních rozjezdech. Na území hlavního města pak zvyšujeme objednávku o 4,2 procenta. V novém jízdním řádu tak vlaky ujedou po Praze skoro 5,2 milionu kilometrů,“ říká náměstek primátorky a pražský radní pro dopravu Petr Dolínek.

V rámci nového jízdního řádu přibudou také vlaky na Posázavském pacifiku, mezi Slaným a Kralupy nad Vltavou i mezi Litní a Zadní Třebaní, více přímých vlaků pojede také z Prahy do Mělníka. V sezoně pak začne jezdit nový turistický vlak Cyklo Brdy z Prahy do Březnice a zrychlí vlakové spojení z Kladna na pražský Zličín a Smíchov.

„V pražské aglomeraci setrvale roste počet cestujících, kteří využívají vlaky k cestě do práce, za zábavou i každodenními povinnostmi. Na řadě tratí proto posílíme dopravu a zároveň i vylepšíme přestupní vazby. Myslíme ale i na cestující, kteří využívají vlaky k víkendovým výletům, a proto v příští sezoně výrazně rozšíříme počet turistických spojů,“ říká ředitel Regionálního obchodního centra Českých drah pro Prahu a Středočeský kraj Jakub Goliáš.

S novým řádem se také výrazně rozšiřuje oblast, kde bude možné cestovat vlakem na jízdenky Pražské integrované dopravy. Podle ředitele Ropidu Petra Tomčíka se nově do systému připojí 76 stanic a zastávek na tratích do Votic, Vlašimi, Sedlčan, Kolína, Kutné Hory či Zbraslavic nebo Ledečka či Křince. „Jízdní doklady Pražské integrované dopravy bude možné nově využít také v rychlících z Prahy do Kolína a dál do Kutné Hory,“ dodává Tomčík.

Pokud by chtěli cestující jet na jízdenku pro jednotlivou jízdu z regionu do Prahy, prodají jim je pokladní například v Kolíně, Kutné Hoře, Pečkách, Olbramovicích, Sedlčanech nebo ve Velkém Oseku. „Na zastávkách zatím ještě nejsou označovače jízdenek pro jednotlivou jízdu, řešíme to intenzivně se Správou železniční dopravní cesty i s Českými drahami,“ vysvětluje ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Procházka.