Jste otrlí? Vyrazte mezi své do Aera na Festival otrlého diváka

Vyšívání pro otrlé, dělnická třída proti mimozemšťanům, sexuální androidi, amatérské operace mozku, holokaust, Tromeo a Julie a penisové monstrum. To všechno čeká na příznivce okrajových žánrů na třináctém ročníku Festivalu otrlého diváka.

Přehlídka odstartuje v pražském kině Aero v­úterý 28. února a ­potrvá až do 5. března. Diváci na ní uvidí celkem sedmnáct celovečerních a pět krátkých filmů. To nejlepší z festivalu pak v ozvěnách dorazí také do brněnského Univerzitního kina Scala (10. března) a královéhradeckého Bia Central (17. března).



Co bude na plátně? I letos festival nabídne formát Aero naslepo pro otrlé, při němž diváci do poslední chvíle netuší, co uvidí.

V programu jsou také snímky s českým simultánním překladem. Ty již tradičně patří k jedněm z nejvyhledávanějších položek v programu, přičemž sahají od jednohlasých variací na klasické rychlodabingy přes takzvané genderově vyvážené dvouhlasé výstupy po mnohohlasý živý dabing na pódiu.

„Letošní ročník vnímáme jako příležitost k seznámení pro osamělé duše a zlomená srdce, ale také jako možnost utužení již existujících vztahů,“ osvětluje dramaturg Antonín Tesař.

„Kino se díky tematické výzdobě promění v ­bezpečný přístav pro všechny zamilované i pro ty, kteří svou vysněnou lásku teprve hledají. Diváci se dočkají něžných a ­vřelých objetí, nápoje lásky na baru nebo otrlého šmajchlkabinetu přímo v prostorách kina,“ doplňuje dramaturg Petr Šaroch.

„Mezi nejzásadnější snímky letošního ročníku patří bezpochyby Jsou mezi námi režiséra Johna Carpentera pojednávající o tom, že bohatí a ­mocní tohoto světa jsou skutečnosti mimozemšťané, kteří nic netušící většinu ovládají pomocí hypnotických signálů ,“ zve další z tvůrců festivalu Jiří Flígl.

Snímkem, který kino Aero promění ve smetiště, je Špína z ulice. „Exploatační kabaret hnusu, černého humoru a sociálního pekla vypráví mimo jiné o tom, jak se více než šedesát let staré laciné víno dostane mezi bezdomovce a nadělá v jejich žaludcích pěknou paseku, respektive nadělá paseku z­ nich. Abyste plně zapadli do nálady Špíny z ulice, doporučujeme se několik dní před projekcí nemýt, neměnit si oblečení a v den promítání si vzít sick day,“ nabádá dramaturg Antonín Tesař.

Celý festival vyvrcholí speciální projekcí pro zamilované. „V té dojde k láskyplnému splynutí vzletné poezie Williama Shakespeara s přízemní poetikou společnosti Troma ve filmu Tromeo a Julie. Roztoužený divácký zážitek umocníme následným zaláskovaným rautem,“ shrnuje Šaroch.