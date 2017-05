Kam můžete v Praze vyrazit na dětské dny?

Praha 1

V neděli pořádá Muzeum hlavního města Prahy dětský den s názvem Hrajeme si na Petříně. Ten bude probíhat v okolí rozhledny od 11 do 17 hodin. Pro všechny bude připravena etapová hra s tématikou Langweilova modelu.



Dětský den pod Petřínem se bude konat také příští sobotu 3. června od 14 do 17 hodin.

Ve středu 31. května můžete s dětmi vyrazit na Střelecký ostrov. Koná se zde od 8 do 13 hodin akce Děti Prahy 1 žijí pohybem. Hostem bude bývalý hokejista Josef Beránek.

Praha 2

Čtvrtý ročník rodinného festivalu Ratolest Fest se koná zítra od 9 do 19 hodin na náplavce Rašínova i Hořejšího nábřeží. Celý den zde bude probíhat zábavní, sportovní, umělecký i kulinářský program pro rodiny s dětmi. Vstup na akci je zdarma.



Ve čtvrtek 1. 6. se v Riegrových sadech se koná Dětský den, jehož hlavním tématem je „Kým budu, až vyrostu?“ Děti budou v rámci soutěžních stanovišť plnit úkoly, které souvisejí s povoláními oblíbenými u dětí.

Praha 3

V neděli se koná Dětský den na Pražačce. Na děti i rodiče čeká nabitý program plný her, soutěží, pohybu a zábavy. Na akci, která začíná v 10 hodin, je vstup zdarma.



Praha 4

Zítra se koná od 13 do 18 hodin zábavné odpoledne plné soutěží a úkolů. V 16 hodin vystoupí v areálu Vltavanů 229 Michal Nesvadba.



Praha 5

V úterý 30. května od 9 hodin vyrazte do parku Sacre Coeuér na Dětský den s Městskou policií, Policií ČR a Hasičským záchranným sborem.



O dva dny později budou od 16 hodin na zahradě rodinného centra Kamarád Chameleon připraveny dílničky a ukázky dětských kroužků.

Praha 6

Na koupališti Petynka se v sobotu 3. června koná Dětský den. Začátek programu bude v 10 hodin. Děti i dospělí se můžou těšit ve 13.15 na autogramiádu Anny Slováčková, která pak také vystoupí.



O den později se koná další akce v Oboře Hvězda. Na návštěvníky čeká dobrodružná indiánská dovednostní stezka se zábavnými úkoly, která je zavede do srdce Divokého západu Pro děti budou připraveny výtvarné dílny, malování na obličej a další bohatý program.

Praha 7

V neděli se na holešovickém Výstavišti koná 3. ročník akce Rodinný den Prahy 7. Pro návštěvníky bude od 13 do 19 hodin připraven bohatý program plný sportu, kultury a zábavy. Vystoupí zde třeba kapela Pískomil se vrací.



Pokud se na Den dětí, tedy ve středu 1. června, rozhodnete vyrazit do trojské zoo, nebudete litovat. Den plný her a zábavy zde připraví ve spolupráci s?Městskou policií hl. m. Prahy. Atrakce, soutěže a spousta zábavy budou od 10 do 18 hodin.

Praha 8

Dětský den s přírodou se koná na dopravním hřišti v Glowackého ulici. Akci plnou zábavy moderuje Ester Janečková. Od 14 hodin vystoupí Michal Nesvadba.



Praha 9

V Centrálním parku nedaleko metra Rajská Zahrada se koná Dětský den v sobotu 3. června od 10 do 13.30 hodin. Ani zde nebudou chybět soutěže pro děti, malování na obličej nebo skákací hrad.



Praha 10

Už tuto neděli se konají ve sportovním areálu Hamr Májové slavnosti. Vše odstartuje oficiálně ve 14 hodin programem pro děti, kdy pro ně budou připraveny tvůrčí dílny, malování na obličej i cukrová vata zdarma. Od 15 hodin se na pódiu začnou střídat hudebníci. Vystoupí třeba Milan Peroutka s kapelou Perutě, Janek Ledecký, Rybičky 48 či Pražský výběr. Vstup je zdarma.