Kampaň s drony i soláry. Volební revoluce se ale nekoná

Zavedení maximální částky 90 milionů korun, kterou může ve volbách do Sněmovny každá strana utratit, masové použití nejmodernějších technologií omezilo. Strany proto sázejí na klasiku – osobní kontakt s občany, inzerci v novinách a plakáty. Finančně dostupné prostředky, které před čtyřmi lety ve volbách nebyly, však hlavně ty velké strany částečně využijí.



Digitální prezidenti v 21. století Barack Obama využil jako jeden z prvních digitální techniku a hlavně internet ve volbách v roce 2007.

S mladými Američany komunikoval přes Facebook, YouTube i reklamy v počítačových hrách. Pověstný byl jeho mobilní telefon, tehdy poslední výkřik techniky. Získal si přezdívku „digitální prezident“.

Do Bílého domu se podle některých pozorovatelů Obamův následovník Donald Trump doslova „protweetoval“.

Francouzský prezidentský kandidát Jean-Luc Mélenchon experimentoval na jaře 2017 s­holografickým přenosem svého volebního mítinku. Jednalo se o první použití této technologie v politice.

„Moderní technika nám není cizí, na jaře jsme při prezentaci naší vize vyjeli do regionů v elektromobilech,“ řekl Metru volební manažer TOP 09 Jakub Hnát. „Jsme první strana, která prezentovala program prostřednictvím 360stupňové infografiky,“ chlubí se volební manažer KDU-ČSL Václav Pláteník. V závěru kampaně by chtěli 360stupňové video zařadit na web pro živé vstupy.

Strana svobodných občanů se také spoléhá na kontaktní kampaň, ale v propagaci už alespoň částečně vsadila na současnou módu – na drony. „S jejich pomocí se natáčela volební videa,“ uvedl Martin Rumler za Svobodné. Na konferencích a setkáních budou používat novou mobilní aplikaci Slidoo. Přes ni lze řečníkům klást otázky, aniž by na ně lidé z publika museli pokřikovat.

Do krajů nyní vyrazily dva klasické karavany Zelených. Budou však v duchu doby energeticky zcela soběstačné, provoz spotřebičů obstarají solární panely. Na sluneční energii vsadili také Piráti a ­od srpna do září brázdili Labe a Vltavu s elektrolodí. „Na jedno nabití ujela až dvě stě kilometrů,“ prozradil vedoucí pirátského mediálního odboru Mikuláš Ferjenčík.

Politolog Ladislav Mrklas z­ CEVRO Institutu v souvislosti s touto stranou uvádí, že i­ v­ digitální éře využívá letitý způsob boje o voliče. „Neodmítají solární loď, ale formou použití volebních prostředků se prezentují jako tradiční strana. Mám na mysli poutače á la reklama na cirkus, kterými Piráti doslova ověsili v ­Praze pouliční stožáry a ­lampy.“

Co se týká sociálních sítí, není to podle Mrklase něco, co dnes strany rozděluje na moderní a historické. Nikdo se bez nich už neobejde. Stala se z nich samozřejmost. „Formy komunikace se spíše sbližují, než aby se mezi stranami rozevíraly technologické nůžky,“ tvrdí politolog Ladislav Mrklas.