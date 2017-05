Kandidáti na prezidenta slibují i nesplnitelné

Sliby kandidátů, které nejsou zakotveny v ústavě Miroslav Frajbiš

Bývalý učitel, sportovec, obyčejný člověk z lidu Chce monitoring všech mešit v Česku. Na všech seancích má být vždy přítomný agent, který je bude monitorovat a vyhodnocovat jejich závadnost. Chce zavést bezpečnostní pohovory pro lidi z rizikových zemí. Kdokoli by byl usvědčen z ­velké korupce, okamžitě by mu Frajbiš sebral veškerý majetek, jehož původ by nebyl schopen prokázat. Poté by ho vyhostil z Česka. Frajbiš chce vlastnoručně otevřít bránu Blanickým rytířům, prý je načase, aby vyjeli. Milan Kohout

Pedagog, spisovatel a básník Signatář Charty 77 ve své tvorbě vyjadřuje kritiku americké ekonomiky, náboženství, mediální manipulace, ropné politiky či rasismu. Proslavil se třeba činem u ­zdi v Matiční ulici v Ústí nad Labem, kdy na protest proti segregaci Romů rozřízl českou vlajku. Byl obviněn z hanobení státního symbolu. Kohout chce pozvat milion uprchlíků z Afriky a Asie. Později řekl, že by zboural všechny křesťanské kostely. Chce stvořit pestrobarevný multikulturní svět. Jana Yngland Hrušková

Česká herečka, zpěvačka, moderátorka a aktivistka Odmítá euro a chce snížení daní. Ve svém programu požaduje nastolení práva bránit svůj život a vlastní pozemek všemi způsoby. Také chce postavit islám mimo zákon. Chce prosadit zrušení Evropské unie, podporuje stát Izrael, prosazuje zrušení státu Palestina na mezinárodní úrovni a distancuje se od všech jiných islámských států. Chce vytvořit protikorupční a kontrolní orgány v každé nemocnici.