Kapela Priessnitz bude mít turné

„Nevíme, jestli jsou to opravdu poslední koncerty, rozhodně od Nového roku nic neplánujeme. Ale nerozvádíme se, máme se pořád rádi, jen každý žijeme někde jinde. Možná se jednou vrátíme do Jeseníků a začnem zas fungovat, nejsme typ kapely, co by mohla tvořit po internetu, musíme zkoušet spolu, být u zdroje. A to je čím dál obtížnější,“ vysvětluje front- man kapely Jaromír Švejdík, proč se Priessnitz chystají na dobu neurčitou odebrat k medvědímu spánku.



Že by mohlo být zásadní chybou nechat si nadcházející koncerty ujít, potvrzuje kromě chystané pauzy i fakt, že je kapela na koncertech ve vrcholné formě.



Svědčí o tom jak reakce těch, kdo je viděli během letošního léta na některém z festivalů, tak i několik skladeb, které kapela akusticky zahrála v rámci pořadu Black Coffee Session. Konkrétně to jsou písně Mrzáci a Na kraji města, které můžete najít na YouTube. „Tušíme, že se nám s deskou Beztíže podařilo něco unikátního, nejen že jsme bez výjimky spokojeni se soundem alba, ale celej tenhle beztížný stav se nám povedlo s naším týmem spolupracovníků přenést i na koncerty. Ale bude pro nás a asi i pro fanoušky rozumný v nejlepším skončit,“ dodává Švejdík.

Ať už se rozhodnete navštívit kteroukoliv ze zastávek předvánočního turné, rozhodně příliš neváhejte. Jak to u koncertů Priessnitz bývá, vstupenky mizí doslova mrknutím oka. Například brněnský koncert 17. prosince byl takřka okamžitě vyprodán a co se ostatních týče, jistě to nebude dlouho trvat. Kompletní seznam koncertů najdete níže nebo facebookovém profilu kapely.