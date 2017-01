Karel IV. v Domě U Zlatého prstenu, jak ho určitě neznáte

Jak jste spokojena s fungováním nového muzea?

Muzeum funguje malinko více než měsíc a začíná se dostávat do povědomí návštěvníků. V expozici se pokoušíme zprostředkovat odborné informace na současné úrovni znalostí, podle ohlasů kolegů i návštěvníků soudím, že se nám tento záměr podařil. Takže spokojená jsem. Ale přeji si mnohé ještě doplnit.

Co chystáte nového?

V expozici je život ve městě zatím jen lehce nastíněn. V dalších etapách chceme prohloubit sondu do každodenního života obyvatel města. Na konci tohoto roku otevřeme část věnovanou bydlení ve Praze 14. století.

Co se v expozici teď nového dozvíme o Karlovi IV.?

Po loňském výročním karlovském roce je obtížné přinést návštěvníkům informace, které neznají. Zaměřili jsme se na detailnější přiblížení změn podoby Prahy od příchodu Karla v roce 1333 až do přelomu 14. a 15. století. Přístupnou formou zprostředkováváme divákovi vznik Nového Města, podobu opevnění, zakládání nových církevních institucí, podobu Pražského hradu a Vyšehradu.

Myslíte v expozici i na děti?

Máme hernu pro děti, kde si děti mohou samy na středověk hrát a takto se na vlastní kůži seznámit s některými radostmi i strastmi života ve středověkém městě.

Expozice je plná moderních technologií. Co všechno v expozici využíváte?

V expozici je řada modelů, z nichž velká část vznikla 3D tiskem, jsou zde k vidění i vizuální modely některých staveb a vizuální prezentace některých událostí. Mnohé informace se návštěvník dozví prostřednictvím dotykových obrazovek, moderní technologie na některých místech navozují i atmosféru Prahy 14. století, která byla v doslovném smyslu toho slova obrovským staveništěm.

Který je nejzajímavější?

Nejatraktivnější je osmiminutová projekce zpřítomňující vznik Nového Města pomocí takzvaného videomappingu na model Prahy kolem roku 1400.

Je opravdu doba K IV. pro Prahu tak mimořádná, nedá se to srovnat s událostmi jako bouraní hradeb, vyhlášení Velké Prahy apod.?

Mimořádná tahle doba opravdu byla. Podobu Prahy určila na dalších cca 500 let - teprve druhá polovina 19. století přinesla ono boření hradeb, postupně pak probíhala expanze města do všech světových stran, vznikla Velká Praha... Pro nás samozřejmě tahle doba má také ohromný význam - za Pražana se dnes považuje i obyvatel třeba Strašnic, Uhříněvsi či dalekého Sobína. Ale bez staveniště 14. století by nejspíš nebylo ani ono staveniště 19., 20. či 21. století....