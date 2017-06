Karlín, údolí královny Karolíny slaví výročí

Obec s černou duší a zajímavou historií slaví výročí Málokterá čtvrť má tak podmanivou atmosféru a tak jasné hranice – pražské hradby, dnes magistrálu, řeku a strmé svahy Vítkova. Na tomto omezeném prostoru se po staletí formovalo nejstarší a nejslavnější pražské předměstí Karlín.



Počátky Karlína sahají do let 1816/1817, kdy byl z úředního podnětu na území východně od Poříčské (Špitálské) brány založen. Tomu předcházelo starší osídlení patřící řádu křižovníků s červenou hvězdou (takzvaných špitálníků). Pozdní osídlení Špitálského pole, území za Poříčskou branou, mělo svůj důvod – neblahou zkušenost s často se opakujícími povodněmi. Karlín se stal záhy stejně jako Smíchov průmyslovým předměstím Prahy, kde se nejprve v první polovině 19. století dařilo textilnímu průmyslu. Vyrostly zde dvě kartounky, přádelny vlny a bavlny. Ve druhé polovině století tu vyrostly strojírenské podniky – především firma Breitfeld, Daněk, později ČKD Dukla Karlín.



Podle historika Zdeňka Míky, autora knihy Karlín – nejstarší předměstí Prahy, však k sobě poutal pozornost svým neobvyklým racionálně urbanistickým řešením domovní zástavby. To spočívalo v systému pravoúhle uspořádaných ulic, v nichž vyrostly bloky jedno- až dvoupatrových domů v pozdně klasicistním slohu.



Na počátku 20. století byla předměstská obec povýšena na město (1903) a po vzniku Československa se Karlín stal součástí hlavního města.



Během staletí vznikla v Karlíně i řada slavných staveb: barokní Invalidovna, Negrelliho viadukt nebo kostel Cyrila a Metoděje.

Oslavy Karlína Oslavy u příležitosti tohoto významného výročí proběhnou o tomto víkendu.



Program bude zahájen dnes v 16 hodin na Karlínském náměstí vystoupením Ivana Hlase, Jiřího Buriana, skupiny The Tap Tap a mnoha dalších zajímavých účinkujících.



Hlavní část oslav proběhne zítra od 10 hodin na Karlínském náměstí.



Současně s oslavami v proběhne na několika místech festival United Islands of Prague. Letos poprvé se přesouvá z centra metropole právě do Karlína.