Karlínský viadukt čeká oprava, dva roky po něm vlaky nepojedou

Negrelliho viadukt Stavba je prvním pražským železničním mostem přes Vltavu a­ v ­současné době druhým vůbec nejstarším pražským mostem přes Vltavu.



Most podle projektu Aloise Negrelliho byl do provozu uveden v­ roce 1850.



Most je dlouhý 1110 metrů. Do roku 1910 byl nejdelším mostem Evropy.