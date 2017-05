Kašpárek v rohlíku chystá desku i slovník

Z Kašpárka se stal fenomén, byl vzorem pro řadu dalších dětských projektů. Napadlo vás tehdy, že budete mít takový úspěch?

Tohle asi nelze nakoumat dopředu. Prostě se začalo makat, fachat, fedrovat s trochou toho vnitřního doufáníčka, že se to bude líbit. A když si zdravé outsiderství vytyčíte jako program, můžete být nakonec pouze příjemně překvapen. Zároveň nevěřím, že člověk vytváří zábavní projekty proto, aby byly neúspěšné.



Jak se za dekádu Kašpárek změnil a změnili se diváci?

Výhodou Kašpárka v rohlíku je, že Bejbypankáčem člověk buď je, nebo není. Je to kód otisknutý někde mezi podvěskem mozkovým a žaludkem. Takže fyzicky se naše publikum opotřebovává jako každé, mentálně zůstává neotřesené. A děti se rodí, co svět světem stojí. Takže publikum se mísí jak plankton v mořském proudu.



Kašpárek slaví deset let První narozeninový mejdan proběhne 27. května v Kolíně.



Celé odpoledne bude spíše festivalovou záležitostí, kromě hudby zde vyroste také Kašpárkovo Lunaparkové městečko, hrát se budou divadla a probíhat workshopy. Brány Kmochova ostrova se otevřou ve 12.30. Vstupenky jsou k mání na bejbypank.cz, děti mají vstup zdarma.



Změnil svět dětské hudby?

Změnil obecný pohled na to, že dětem stačí málo, protože nemají schopnost kvalitativního hodnocení. Protože jsou malí, neznají tolik slov, neuzvednou tolik, co dospělí... Navíc nechodí do práce, tak ať jsou rádi, že jsou rádi. Kašpárek změnil i to, že dospělí můžou sdílet zábavu, hudbu a divadlo zároveň s dětmi, aniž by trpěli.



Kolem Kašpárka se točili vždy hosté z úspěšných kapel, vydržel některý deset let? Přibude někdo nový?

Interpreti, ale i ostatní spolupracovníci, se mění průběžně v souvislosti s novými písničkami i jejich časovými možnostmi. Každý oslovený musí být ochoten, ale i schopen, podílet se. A to je velmi individuální. Je to produkčně náročné, ale zase to pulzuje a tepe. Nové spolupráce ovšem vznikají vždy, když je spolupracovat na čem. Nejprve je vykřesán nápad, téma, písnička a k ní teprve domyšlen a osloven někdo, kdo může vše posunout. Takže například nové borce na desku oslovujeme až tehdy, když víme, o čem a co na ní bude.



Jaké budou narozeniny?

Kašpárek chystá šest speciálních narozeninových mejdanů, novou desku, souhrnné vydání svého díla, ale třeba i „Výkladový slovník sprostých slov pro děti a mládež.“ Hlavy máme přeplněné nápady, ale musíme vždy vážit, co zvládneme realizovat.



Kde bere Kašpárek inspiraci pro další písničky a kdy vyjde nová deska?

Album k deseti letům by mělo vyjít do Vánoc a koketujeme s myšlenkou „bejbypankového muzikálu.“ Ale nakonec to může být klidně o krmení nosorožců.