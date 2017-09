Když v Praze na špičkový florbal, tak v neděli na Štvanici

Štvanice Hlavní program

12.30 – 14.30 FbŠ Bohemians - Florbal Chodov - 2. kolo Extraligy žen



15.00 – 17.00 FbŠ Bohemians - Florbal Chodov - 3. kolo Tipsport Superligy

Doprovodný program

Od 11 do 18 hodin bude pro malé i velké fanoušky připraveno florbalové minihřiště 3 na 3, velká dětská soutěž, fanshopy obou klubů, měřič rychlosti střelby, stánky florbalových značek, smilebox, trofej vítězů Tipsport Superligy, taneční vystoupení.



Divácké soutěže se uskuteční na hřišti i v hledišti.



Florbal se se svým Superfinále už několikrát dostal až do O2 areny a teď míří na Štvanici. Kdo s tím nápadem přišel a co si od toho oba kluby slibují?

Jedná se o druhý ročník Open Air, kdy se s Bohemkou na Štvanici utkáme. S tímto odvážným nápadem přišli zástupci Bohemians a my jsme rádi, že si pro spolupráci vybrali právě nás. Ten hlavní důvod je jasný, dostat florbal na speciální místo a díky tomu udělat další krok do povědomí fanoušků i partnerů.



Proč padla volba zrovna na zápas těchto dvou soupeřů?

Jak jsem říkal, s nápadem přišli zástupci Bohemky. Zřejmě díky velmi dobrým vztahům mezi oběma kluby oslovili nás s nabídkou, zda bychom do toho nešli.



Na jakém povrchu budete hrát a kdy se položí?

Hrát se bude na tradiční florbalové gumě, na které se například hrají všechna televizní utkání nebo reprezentační akce. Pokládat se má v pátek večer.



Jak jste promysleli vliv počasí? Budete hrát za jakýchkoli podmínek?

Určitě ne! Zdraví hráčů je pro nás na prvním místě a hned za ním zážitek pro diváky. Oba kluby se dohodly na jasných pravidlech, jak se bude postupovat v případě nepřízně počasí. Ale věříme, že bude vše v pořádku a oba zápasy se odehrají.



Jak se proti prochladnutí budou chránit hráči?

Uděláme si do termosky grog. (smích) Většina hráčů nosí termoprádlo, které reguluje teplotu a saje pot, takže by to neměl být problém. Dvě hodiny to určitě vydržíme.



Jaký je zájem o vstupenky?

Hodně lidí čeká na přesnější předpověď počasí. Pokud bude hezky, tak si myslím, že budeme atakovat florbalový rekord v základní části soutěže (nyní je 2315 diváků, pozn. redakce). Zisk ale není účelem akce. Cílem je nabídnout divákům i hráčům neopakovatelný zážitek.