Kino Lucerna zve na italský film

Česko se už popáté připojuje k Maďarsku a Slovensku, které již tradičně hostí přehlídku italského filmu MittelCinemaFest 2017. V Praze se festival představí v kině Lucerna od čtvrtka do 5. prosince, třetím rokem se vrací do Brna (od 9. do 11. prosince v kině Lucerna) a svůj okruh rozšiřuje letos o Ostravu (7. a 8. prosince v kině Luna).

Praktické info ● Filmy budou promítány v originálním znění s českými a anglickými titulky.

● Vstupenky je možné zakoupit online a na pokladně kina Lucerna. ● Bližší informace o festivalu www.mittelcinemafest.cz

Filmový festival nabízí nejnovější filmová díla italské kinematografie. Čeští diváci a milovníci italské kultury se mohou těšit na filmy, které sklízí ceny na mezinárodních filmových festivalech a těší se výraznému kritickému a diváckému ohlasu. Pět dní projekcí v Praze letos organizátoři otevřou českou premiérou filmu Moglie e marito (Manželka a manžel) za účasti režiséra Simoneho Godana.

Zahájení proběhne ve čtvrtek 30. listopadu v 18.30 hodin. V pátek budou následovat projekce filmů Amori che non sanno stare al mondo (Příběhy lásky, které se nehodí do tohoto světa) režisérky Francesky Comencini a Fortunata od Sergia Castellitta, v sobotu 2. prosince pak Perfetti sconosciuti (Naprostí cizinci) režiséra Paola Genoveseho, druhá projekce filmu Moglie e marito, Ammore e malavita (Láska a podsvětí) za účasti režisérů bratrů Manettiových a L’equilibrio (Rovnováha) od Vincenza Marry. V neděli 3. prosince přijde na řadu animovaný film Gatta Cenerentola (Kočičí Popelka) v režii Alessandra Raka, Ivana Cappiella, Marina Guarnieriho a Daria Sansoneho, po kterém bude následovat Il cratere (Kráter) za účasti režisérské dvojice – Silvia Luzi a Luca Bellino.

Na poslední schůzku s italským filmem v pondělí 4. prosince je připravena další česká premiéra The Place (Místo splněných přání) Paola Genoveseho, v české distribuci díky Film Europe, a ll colore nascosto delle cose? (Skrytá barva věcí) režiséra Silvia Soldiniho. 5. prosince v 19.45 bude festival uzavřen koncertem Filharmonického orchestru Bohuslava Martinů ze Zlína, který pod vedením maestra Waltera Attanasiho zahraje nejslavnější skladby Astora Piazzolly stvořené pro filmová plátna Latinské Ameriky i Evropy.