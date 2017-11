Klasické televize do 20 let skončí, říká Eva Chrtková

K dispozici jsou jich tisíce, sledovat můžete vysílání z celého světa, v několika jazycích a z různých oblastí – od zábavy přes vzdělávání až po zpravodajství. Řeč je o internetových televizích. V Česku jich už funguje několik desítek.

„Zájem o jejich sledování stále roste. V budoucnu by mohlo přijít i 3D vysílání a důraz na interaktivní virtuální realitu,“ nastiňuje vývoj internetového vysílání provozovatelka televize Příznaky transformace Ava Chrtková.

Jak dlouho fenomén internetových televizí trvá?

V Česku se podle mě poprvé objevil u portálu Seznam.cz – její televize Stream. Internetové televize jsou záležitost posledních let. Rozdíl mezi běžnými youtubery a internetovou televizí je v tom, že není postavena jen na jednotlivci ale tvoří pořady. Rozhovory, dokumenty, interaktivní živá vysílání. My například v našem projektu už najímáme i další moderátory, kteří odpravují naše živá vysílání a moderují i v reportáži z festivalů a další. Brzdí nás jen nedostatek financí. Líbí se mi, že my i ostatní internetové televize se s rozvojem a finanční dostupností kvalitní audiovizuální techniky rychle profesionalizují. Video natočíte mobilem, ale velký oříšek je stále pro mnoho internetových tvůrců zvuk.

Je o takové televize u lidí velký zájem?

Myslím si, že je to především zákon trhu. Kde je poptávka je i nabídka a naši diváci jsou už trochu zmlsaní a chtějí víc. A díky portálům YouTube a Facebooku, kteří hodně podporují živá vysílání, je možné všechno toto uskutečnit. A druhá důležitá věc je, že na internetu je svoboda, můžete prakticky natočit cokoliv v rámci slušného chování a krom penalizace na YouTube, že video není vhodné pro jejich inzerenty, vám nic nesmažou. Musíte si ale dávat pozor na autorská práva - především hudební.

Zájem o sledování internetové tvorby rapidně roste. Jsem si jistá, že tradiční pozemské vysílání do 20 let skončí. Třeba naše cílová skupina, lidé, co se zabývají osobním rozvojem, ve velké většině nemají už klasickou televizi vůbec. Já také ne. Všechny běžné televizní stanice mají velice silné webové portály, kde můžete najít jejich tvorbu ze záznamu. Připravují se na přechod pouze na vysílání po internetu.

Jaké jsou hlavní výhody a důvody pro zřízení internetové televize?

Podle mě jednoznačně svoboda. Klasické terestriální vysílání je drahé, protože taková televize musí platit radiotelekomunikačním firmám za šíření signálu každý měsíc statisíce, až miliony korun, a to nemluvím ani o počáteční investici za poplatek za licenci. Dále každé rádio i televize je pod dohledem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, která nezřídka uděluje pokuty nebo zasílá nepříjemné dopisy k „podání vysvětlení“.

Povím krátký příběh, na kterém mohu demonstrovat, jak to funguje. Pracovala jsem v letech 2014-2015 pro jednu pražskou televizi, která vysílá klasicky. Tvořili jsme pro ně pořad o zdravém životním stylu Fitkompas. Už při 5. dílu přišel majiteli televize nepříjemný dopis od RRTV, že jsme uvedli v titulcích, že moderátorku obléká butik a jeho název. Půjčovali mi oblečení na natáčení. A chtěli vědět podstatu té reklamy a další byrokratické nesmysly. Toto se vám na internetu nemůže stát. Nemusíte se takto omezovat a kontrolovat každé slovo, zda v tom není skrytá reklama. My navíc v mém projektu říkáme často věci, co jsou velice netradiční, nezvyklé a burcující. Ač se za posledních pět let situace velice zlepšila v povědomosti o osobním rozvoji, s těmito věcmi by mne do klasické televize nepustili.

Jaká jsou naopak úskalí internetové televize?

Jedním z úskalí jsou takzvaní trollové neboli lidé, většinou anonymní, kteří mají tendenci neustále škodit a pomlouvat. Dělají to opakovaně a cíleně. Nejsou to diskutéři, chtějí prostě zničit vaši práci. Mnoho nejznámějších českých youtuberů hovoří o svých začátcích, jak si to moc brali a chtěli skončit. Taky jsem si hodně užila, ale mohla jsem si za to dost sama. Chtěla jsem se zviditelnit a ukojit své ušlápnuté ego.

Když jsem to zpracovala, tak se hejty snížily na minimum. Jeden z vtipných bonmotů konstruktivní kritiky od hejtera, který mi přistál u jednoho videa byl: „Ava je úplně blbá!”. Naštěstí jsem nikdy neměla komplex ze své inteligence, takže jsem se smála ale kdyby mi v té době napsal někdo: “Ava je nechutně tlustá” bylo by to horší. Jediné co musíte udělat je nereagovat. Nemá smysl ztrácet čas nějakými diskusemi. Já takové lidi ihned blokuji bez vysvětlení. Dále je nepříjemná stránka věci, že mne, jako ženu, často otravují nechtění nápadníci a bohužel minimálně jedenkrát měsíčně mi přistane v chatu na Facebooku fotografie obnaženého muže a jednou mi někdo psal, že u mého rozhovoru o Černé Luně s astroložkou si to krásně udělal. To se musíte smát.

Jediné řešení je na to nereagovat a neztrácet čas nesmyslnými diskusemi. Člověk se také musí stát takovým „děvčetem pro všechno“. Dělám střih, natáčím, starám se o marketing, web, dělám grafiku, řídím auto a milion dalších věcí. Zpočátku nemáte dost peněz, a tak vše děláte sám, učíte se sám a jste v tom sám. Je třeba mít opravdu silnou víru a motivaci. Ne každý to ustojí.

Jak je to z hlediska legislativy, jsou zde nějaká pravidla a omezení?

Legislativa na YouTube či Facebooku se omezuje pouze na to, kdo vás nahlásí, a jestli jste nepoužili něčí materiál. Jinak samozřejmě platí zákony této země a to, že nesmíte někoho hanět, podporovat fašismus, rasismus a cenzuruje se nahota.

Je zajímavý příběh pražské psycholožky, která se zaobírá ženskými tématy a se kterou často natáčíme, že jí trollil jiný youtuber. Velmi hanlivě. Dala ho k soudu a vyhrála. Hodně jsem jí fandila. Protože dělat videa s tématem nactiutrhání jiného člověka je špatná karma.

Co si myslíte o budoucnosti internetového vysílání?

My využíváme moderní technologie a hlavně živá vysílání přes sociální sítě. V USA to dělají i velké televize CNN a další. V příštím roce se snad podaří zlevnit mobilní data a bude možné například živě vysílat i přednášky, vystoupení a mnoho dalšího přímo z terénu. Vzdálenější budoucnost je dle mého názoru ve 3D vysílání a interaktivních virtuálních realitách. A možná, kdo ví, dojde u našich počítačů i na čichový rozměr. Naše téma, osobního rozvoje, je na extrémním vzestupu, tak doufám, že se tento trend udrží. Lidé hledají něco vyššího, hlubší až duchovní rozměr, když mají zabezpečené základní potřeby života, v tom chci své diváky podporovat.