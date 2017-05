Kluci mají na medaili, říká útočník Petr Holík

Jak jste se vyrovnal s tím, že na turnaj nepojedete?

Strašně mě to mrzí, protože jsem byl blízko tomu, abych si zahrál na mistrovství. Ale zranění mi to nedovolilo.

Má český tým šanci na šampionátu získat medaili?

Byl jsem v týmu už od začátku a vím, že má sílu. Dokázali jsme v přípravných zápasech, že umíme hrát, a všichni kluci jsou šikovní. Je jasné, že mistrovství světa je něco jiného než příprava, ale když budou kluci hrát jako minulý týden v Českých Budějovicích, můžou uspět. Věřím, že kluci medaili přivezou.

Francie není moc hokejová země, bude to mít vliv?

Lidi z Česka snad přijedou a náš tým tam podpoří. Vím, že v Paříži nemají ani hokejový tým a o lístky moc velký zájem není, ale věřím, že to na výkonu nebude poznat. Já se budu dívat v televizi. Sice se mi na to nebude koukat moc dobře, ale budu klukům aspoň na dálku držet palce.