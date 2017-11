Kluziště se otevírají naplno

Deník Metro vybral kluziště na území Prahy, kde můžete bruslit pod otevřeným nebem Na Františku, Praha 1

Kdy: 20. 11. – 15. 3. 2018



Otevírací doba: po, st, čt a pá 8 – 17.30, út 10 – 17.30, víkend 10 – 19



Cena: 50 korun, děti do 14 let za 30 korun



Vybavení: půjčovna bruslí

Ovocný trh, Praha 1 Kdy: 5. 12. – 31. 1. 2018



Otevírací doba: denně 10 – 21



Cena: zdarma



Vybavení: půjčovna bruslí

Tower Ice Park, Praha 3 Kdy: od 1. 12.



Více: na FB Tower Park Prague

Vestec, areál Auto Brejla Kdy: 17. 11. – minimálně do 28. 2. 2018



Otevírací doba: po až pá 14 – 16, víkend 10 – 12.30 a 13 – 15.30



Cena: 50 korun, děti 20 korun, o víkendech 60 a 30 korun



Vybavení: půjčovna bruslí

NC Arkády Pankrác, Praha 4 Kdy: 1. 12. – 28. 2. 2018



Otevírací doba: denně 9 – 21



Cena: 50 korun, děti do pěti let zdarma



Vybavení: půjčovna bruslí

Náměstí 14. října, Praha 5 Kdy: 23. 12. – 28. 2. 2018



Otevírací doba: denně 10 – 21



Cena: zdarma



Vybavení: půjčovna bruslí

Vítězné náměstí, Praha 6

Kdy: během prosince



Více: na webu Prahy 6 v nejbližších dnech

Letenská pláň, Praha 7 Kdy: 1. 12. – 18. 2. 2018



Otevírací doba: denně 9 – 21



Cena: zdarma



Vybavení: půjčovna a broušení bruslí, občerstvení

U ZŠ Glowackého, Praha 8 Kdy: 2. 12. – 28. 2. 2018 (koupaliště Ládví od 3. 12. a kasárna Karlín od 10. 12.)



Otevírací doba: po až pá 8 – 13 pro školy a školky, 13 – 21 hodin pro veřejnost, 21 – 22 komerční pronájmy,



víkendy 9 – 21 pro veřejnost, 21 – 22 komerční pronájmy



Cena: 40 korun/150 minut, děti do 150 cm zdarma, děti nad 150 cm 30 korun/150 min.



Vybavení: půjčovna bruslí a přileb, broušení bruslí

Galerie Harfa, Praha 9 Kdy: snad od 1. 12. – 31. 3. 2018



Otevírací doba:denně 15 18.30, večerní bruslení v sobotu 19 – 20.30



Cena: 50 korun, děti do 150 centimetrů zdarma



Vybavení: půjčovna bruslí

Černý Most, Praha 9 Kdy: 11. 11. – 31. 3. 2018



Otevírací doba: denně 9 – 21



Cena: 80 korun, děti do pěti let zdarma, rodinné vstupné 200 korun, doprovod na ploše 40 korun



Vybavení: půjčovna a broušení bruslí, občerstvení

Sportovní centrum Gutovka, Praha 10 Kdy: podle počasí



Více: na FB Gutovky