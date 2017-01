Kluzké schody a nefunkční výtah. Nové stanice áčka mají stále problémy

Potíže u výstupů Od otevření nového úseku metra A v dubnu 2015 se stanice potýkají s problémy.



Na Nádraží Veleslavín a Bořislavka do otevřených výstupů prší a sněží, v obou zmíněných stanicích jsou také časté poruchy výtahů. Ty dopravní podnik v minulosti vysvětloval tím, že závady způsobuje vzduch, který tlačí na bezpečnostní spínače.



Její zkušenosti sdílí také čtenář deníku Metro Karel Vít, který si chodí pro noviny do metra Nádraží Veleslavín. „Lidi tady kloužou v jednom kuse, a pokud chce člověk po schodech vyjít se zdravými klouby, musí se držet zábradlí, aby na kluzkých schodech nespadl,“ říká Vít, podle kterého deník Metro vyrazil obhlédnout výstupy z nových stanic na áčku zrovna ten jediný den, kdy na schody někdo hodil trochu soli.



Nepříjemné zkušenosti má s vystupováním na nových stanicích metra A také důchodkyně Pavla Pečenková, kterou potkáváme u výtahů vedoucích do vestibulu Bořislavky. Nejen že zde podle svých slov viděla schody u otevřených výlezů uklizené sotva dvakrát, navíc se jí zde nedávno zasekla ve výtahu dcera. „Hodinu byla sama zavřená uvnitř, a ­když se jí konečně podařilo zavolat si pomoc, ještě se divili, co v tom výtahu dělá,“ kroutí hlavou Pečenková.



Stanice metra Bořislavka jako by problémy přitahovala. Od otevření do stanice kvůli chybějícím stříškám u ­vstupů zatéká, místní tu zaznamenávají také již zmíněné poruchy výtahů. Podle studentky Kateřiny, která si výtahy krátí cestu na nástupiště, se jedná o drobnosti, kterých si na první pohled nevšimnete.

„Třeba teď. Zmáčknete tlačítko a dveře se otevřou,“ ukazuje nám Kateřina, zatímco nastupujeme do výtahu a tlačítkem volíme cestu směrem dolů. Když se ale dveře opět otevírají, jsme stále ve stejném patře. „A ­takhle je to tady se vším,“ dodává Kateřina.

S kufry musí na stanici metra Nádraží Veleslavín už od otevření pomáhat do schodů portýři. Jezdí odtud sice autobusy na letiště, ale chybí tu eskalátory. Ve čtvrtek dopoledne si ale turisté museli pomoct sami. Nosič najatý Letištěm Václava Havla si totiž „odskočil“. „Měl by tam být od sedmi ráno do pěti večer. Odskočit si může jen na chvíli. Děkujeme za upozornění,“ uvedla mluvčí letiště Marika Janoušková, podle které se portýři jinak velice osvědčili.