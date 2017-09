Kněží asi chemii nezkoumali, na Hradě spíš pálili slivovici

Na co ocenění přišli - Chytré české hlavy včera získaly od Grantové agentury ČR několik Cen předsedkyně GA ČR.

- Biochemička Michaela Rumlová z VŠCHT Praha studovala retrovirové částice a hledala sloučeninu, která by v budoucnu sloužila k léčbě viru HIV. - Projekt Ivany Orlitové z Astronomického ústavu AV umožňuje lepší porozumění mechanismu vzniku a vývoje vesmíru. Její zkoumání proběhlo také díky možnosti použít Hubblův teleskop. - Gabriela Blažková z Archeologického ústavu AV ČR popsala ve dvoudílné monografii Castrum Pragense nálezy z renesančních odpadních jam Pražského hradu. Ilustrují život poddaných i­ vysokých hodnostářů mimo jiné v době vlády Rudolfa II. - Profesor Lukáš Sekanina z Fakulty IT VUT Brno vyvinul světově unikátní metody evolučního návrhu složitých číslicových obvodů. V budoucnosti by to mohlo například snížit energetickou spotřebu mobilních telefonů. - Jiří Kopáček z Biologického centra AV v Českých Budějovicích prokázal, že bezzásahovost a přirozená regenerace po kůrovcové kalamitě je nejlepším řešením pro chráněné horské lesy.