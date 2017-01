Kniha nahlíží na brněnskou architekturu novou optikou

„Vzhledem k formátu A4 sice nelze knihu považovat za klasického průvodce, přesto se vejde do kabelky či do batůžku a čtenáři se s ní mohou vydat přímo do ulic,“ říká spoluautorka Petra Svobodová.



Publikace, jež navazuje na úspěšnou řadu průvodců Praha moderní, představuje na tři sta stranách slovem a obrazem přes sto významných staveb, jež v moravské metropoli vznikly od nástupu secese přes hledání národního stylu za první republiky, modernistické výboje spjaté zejména s funkcionalismem až po fašistickou a komunistickou totalitu, která dosavadní stavební vývoj na dlouhou dobu přerušila.

Průvodce je rozdělen do kapitol podle městských čtvrtí a zahrnuje i mapky s vyznačenými objekty. Výběr objektů vytváří představu o jednotlivých obdobích, vývoji technologií a estetických názorů a politických a hospodářských proměnách.

Stručný obsah Knihu sestavil autorský kolektiv Renata Vrabelová, Vladimír Šlapeta a Petra Svobodová z nakladatelství Paseka.



Představuje ikonické budovy postavené na sklonku 19. a v první polovině 20. století.



Významnou úlohu v knize hrají černobílé fotografie Pavla Hrocha. Krásy brněnské architektury jsou na nich zachyceny často z neobvyklých pohledů, a navíc většinou bez aut. Velkou část snímků pořídil Hroch z protějších bytů.

„Ze začátku jsem si myslel, že fotografování architektury je introvertní práce, ale brzy jsem zjistil, že pokud chcete mít fotky z těch nejlepších míst, není tomu tak. V Brně se mi potvrdila statistika, kterou mám už z fotografování v Praze – přibližně čtyři z pěti lidí mě do svého bytu pustí. V Brně mě navíc často dokonce hostili, což bylo příjemným zpestřením,“ vzpomíná fotograf s úsměvem. Při křtu knihy prozradil i jednoduchý trik, jak pořídit fotografie bez aut – stačí si jen pohlídat termíny blokového čištění.