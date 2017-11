Kniha Petra Stančíka s obrázky Galiny Miklínové pro všechny chytré a zvídavé děti

H 2 O není jen chemická značka vody, ale také název kamarádů Huga, Huberta a Ofélie. Tří žáků základní školy Evelíny Saturejkové ve městě... no třeba právě v tom vašem. Klan H 2 O zásluhou přístroje zvaného zmenšovátko podniká dobrodružné výpravy vodovodním potrubím na palubě miniaturní ponorky Abramis. Hlavní padouch – šílený profesor Hermenegild Vulpes – sice proti H 2 O neustále kuje nějaké pikle pomocí nejmodernější vědy a techniky, ale nakonec i jemu doteče, že ve správném dobrodružství pro děti a mládež musí zvítězit dobro. Alespoň kapku.

Pro čtenáře od 10 do 12 let

Pevná vazba, 84 stran

Ve vzorci vody H 2 O jsou ukryti hlavní hrdinové knihy Hugo, Hubert a Ofélie. Vytvoří svůj vlastní klan a s pomocí takzvaného „zmenšovátka“ podnikají dobrodružné výpravy. Proti nim stojí šílený profesor Hermenegild Vulpes, který s pomocí moderních technologií kuje proti školákům pikle, ale protože jsme v knize pro děti, dobro zvítězí.

Autoři si na rozdíl od mnoha jiných knih zvolili poměrně netradiční formu, jak při poutavém čtení děti také trochu vzdělávat. Jejich poznámky jsou ale poučné i pro dospělé, protože některé věci ze školy většina z nás již dávno zapomněla. Na okrajích stránek tak můžeme najít nejenom vysvětlující obrázky Galiny Miklínové, ale i krátký popis, co některé věci představují. Vtipné je, že se na těchto místech dokonce objeví i recepty na oblíbené jídlo či pití hlavních hrdinů.