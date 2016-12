Knihkupectví Fišer o Vánocích končí. Začne nanovo v Rybné

Vrchní, prchni! Knihkupectví znají také milovníci filmů, neboť posloužilo jako kulisy ve snímku Ladislava Smoljaka Vrchní, prchni! Prodával v něm falešný vrchní Dalibor Vrána (Josef Abrhám).



O knihkupectví koluje celá řada legend. Bývalý majitel Fišer si podle nich například vzal s sebou do hrobu největší záhadu knihkupectví–zda někdy existovalo červené tlačítko, které ve filmu náhle zavíralo dveře do obchodu. To používal herec Josef Abrahám při svádění žen.



„Chodím sem od dob studií konzervatoře a to už bude třicet let. Vždy jsem si tu pořídila něco, co jsem nepotřebovala, ale co mě potěšilo,“ líčila v létě kouzlo místa herečka adabérka Martina Hudečková.