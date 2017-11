Knižní tipy vhodné jako dárek

Ondřej Fuczik, Hrdinové



Nejrozsáhlejší sportovní komiks v naší historii vydává držitel ceny Magnesia Litera Ondřej Fuczik, který se spojil s ilustrátorem a komiksovým tvůrcem Vojtou Šedou. Ten se postaral o silnou vizuální část knihy. Publikace Hrdinové vypráví příběhy o osobnostech, které jsou s fotbalem spojené, o jejich hrdinství, morálních hodnotách a etických vlastnostech. V knize, kterou poslalo do světa vydavatelství Yinachi, tak čtenáři narazí na Josefa Bicana, Iva Viktora, Jana Bergera či Antonína Panenku.

Tomáš Princ, Humans of Prague

Úspěšnému blogerovi a fotografovi Tomáši Princovi právě vychází kniha Humans of Prague. Ta vznikla ze stejnojmenného blogu, který se v roce 2016 stal vítězem Magnesie Litery v kategorii Blog roku. Veřejný křest knihy s autogramiádou se bude konat 13. listopadu v Cafe Jedna od 18.30 hodin. Kniha Humans of Prague zaznamenává příběhy lidí, se kterými se autor náhodně setkává na ulici. Každý člověk v sobě ukrývá nějaký vlastní příběh, kterým se stává výjimečným, a právě to se snaží do svých příspěvků Tomáš Princ promítnout. Kniha vychází ve dvou jazykových mutacích – česky a anglicky, každá verze vychází samostatně a jsou barevně odlišeny.

Miloslav Lubas, Pepouchova řecká dovolená

Pátou knihu redaktora Mladé fronty DNES, která nyní vyšla, ilustroval kreslíř Petr Urban. Ten v knížce navíc vystupuje jako jedna z postav. Pepouchova řecká dovolená je o dobrodružstvích, jaká zažívají české rodiny při dovolených u moře, ale také o vážnějších věcech. Například o rozmarech českých miliardářů, uprchlické krizi nebo ledničkách, jež jsou mnohdy chytřejší než Evropská unie. Ve stejnou dobu dorazily do knihkupectví dvě knihy Jana Šebelky. V rozšířeném vydání vychází kniha Podivín, který okrášlil svět o svérázné postavě Jizerských hor Gustavu Ginzelovi. Šebelka přichází rovněž s detektivkou Ctihodní řezníci.

Pavel Borowiec a Marcela Titzlová, Kniha o pivu

S touto publikací poznáte nové a často nečekané tváře tradičního nápoje. Naučíte se vybírat a poznávat piva různých stylů a z různých zemí, nacházet ta nejlepší z nich a vychutnávat si je. Seznámíte se s původními i novými pivními styly, proniknete do základů párování piva a jídla. Součástí knihy jsou také praktické rady, jak vybrat správné pivní sklo či jak uspořádat ochutnávku. Více než dvacet receptů dále ukáže široké možnosti piva při úpravě masa, pečení chleba, grilování a přípravě jak rychlých párty jídel, tak polévek nebo sladkých dezertů. Křest novinky z nakladatelství Smart Press se koná 30. listopadu od 15 hodin ve velkém sále Klášterního pivovaru Strahov.

Karin Babinská a Richard Krajčo, Kecy, kecy, kecičky

I neobyčejní lidé žijí své obyčejné životy. Jenom k tomu mají trošku jiné kulisy. Do života jedné nenormální rodinky můžete nahlédnout, když otevřete tuto knížku. Režisérka Karin Babinská, na začátku přítelkyně, na konci už manželka frontmana kapely Kryštof Richarda Krajča, po celý rok psala blog, kam zaznamenávala nejrůznější momenty z jejich „kuchyně“. Možná vás překvapí, že mají podobné radosti a starosti jako my všichni. Karin o nich umí krásně psát a Richard je zase vtipně glosuje. Křest této knihy se koná na devíti různých místech po celé republice. První z nich je už dnes od 17 hodin v Knihách Dobrovský na Václavském náměstí.