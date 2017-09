Komici od protinožců pobaví

Původem australské duo The Umbilical Brothers baví už řadu let diváky po celém světě svými hlasovými i pohybovými dovednostmi. Komici David Collins a Shane Dundas ve svých vystoupeních kombinují pantomimu s dialogem, loutkami, groteskami či stand-upy. V úterý 12. září zavítají do Divadla Bolka Polívky, kde představí svou show To nejlepší z nejhoršího z nejlepšího z The Umbilical Brothers.



Duo komiků společně vystupovalo ve více než třiceti zemích světa. Mimo jiné po celý rok uváděli na Broadwayi svoji divadelní show Thwak!, která jim vynesla nominaci na mezi komiky prestižní cenu New York Drama Desk. Své představení uvedli i před britskou královnou, absolvovali turné s komikem Robinem Williamsem a časopis Entertainment Weekly je zařadil do žebříčku 100 nejkreativnějších lidí v zábavním průmyslu.

„Představení The Umbilical Brothers, které uvádíme v rámci programové linie Nonverbálního divadla, bude jakýmsi best of výběrem z jejich poslední tvorby, kterou lze jen obtížně srovnávat s tvorbou tuzemských souborů. Naše diváky určitě nadchne stejně jako všude jinde ve světě. Není ani potřeba mít obavy z jazykové bariéry, mluveného slova se používá v představení opravdu minimum,“ říká ředitel divadla Ondřej Chalupský.

Vstupenky na jejich zářijovou show je možné zakoupit jak přímo v pokladně Divadla Bolka Polívky, tak v předprodejní síti GoOut.cz. Lístky jsou k sehnání od 500 do 900 korun.