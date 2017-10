Konec ruličkářů i 15 korun za euro

Ochrana turistů Česká národní banka také nedávno navrhla změny ve směnárenském zákoně.



Podle jejího návrhu by nově byla možná zpětná výměna peněz do dvou hodin od původní transakce, pokud by klient zjistil, že směna byla nevýhodná.



Směnárny by také měly povinnost mít jen jeden kurzovní lístek. Nyní mají často jeden s méně výhodným kurzem pro běžné klienty a druhý pro ty, kteří si mění větší množství peněz.