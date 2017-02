Konečně opraví restauraci Šlechtovka ve Stromovce

Předpokládaná cena zakázky byla městem stanovena na 169 milionů. Do soutěže se přihlásilo deset zájemců. Kdysi slavný podnik je dlouho opuštěný, poničený požárem a neprospěla mu ani stavba tunelu Blanka.



Město v minulosti jeho opravu několikrát odložilo, projekt na ni byl předražený – akce měla původně vyjít na čtvrt miliardy korun. Teď podle radního Wolfa už opravě nic nestojí v cestě.

„Pevně doufáme, že oprava bude za tuto částku uskutečněna. Nyní platí lhůta pro odvolání neúspěšných uchazečů. Pokud se nikdo neodvolá, začátkem dubna by mohla být stavba předána zhotoviteli,“ řekl Wolf. Práce by měly trvat zhruba 16 měsíců, rekonstrukce tak má být dokončena na přelomu srpna a září 2018. Po skončení těchto prací vypíše město tendr na provozovatele. Během prací by neměla být ve Stromovce žádná omezení.

Nejstarší část objektu pochází z ­konce 17. století, kdy sloužila jako královský letohrádek. Objekt byl v­ polovině 19. století upraven na restauraci.