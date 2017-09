Korejská televize natáčí ve Varech drama o lidské bytosti

Asijské produkce u nás ● Kromě Korejců v Česku točili také Indové nebo Číňané. ● Loni přijelo do Česka 324 tisíc Korejců a jen za prvních šest měsíců roku 2017 jich bylo už 204 tisíc. ● Přímá linka z Prahy do Soulu je letos v provozu po celou sezonu až do konce října. ● Seriál Jsi také lidskou bytostí, který se točí v Karlových Varech, se bude vysílat za rok. ● Čínský film Jen my víme kde měl premiéru předloni a přilákal více turistů z této země. Praha v něm hrála Prahu. O pár měsíců později totiž v seriálu Poslední vízum, v jiné čínské produkci, Praha představovala Vídeň. ● Přesně před rokem točili po Praze také Indové. Ve filmu The Ring hrála i hvězda Bollywoodu Shah Rukh Khan.