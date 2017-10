Kotlářka i Písnice. P+R nejen pro Středočechy

Místa pro auta 240

Tolik parkovacích stání nabídne nové parkoviště P+R Kotlářka v Praze 5. Švehlova v Praze 10 pak bude mít 175 a Písnice 115 parkovacích stání. Jejich kapacita je tedy dohromady celkem 530 aut. Pokud by však vznikl plánovaný parkovací dům u Nemocnice Na Homolce se svými 765 parkovacími místy, tak by je snadno strčil do kapsy, podobně jako garáže pod Letnou, do kterých se vejde více než 800 vozů.