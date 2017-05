Koupaliště Džbán plní nánosy bahna

Plovoucí nečistoty, bahno a ­mrtvé ryby kolem břehu. Tak to v posledních dnech vypadá na oblíbeném přehradním koupališti Džbán v Praze 6. Podle jeho majitele Martina Bezvody nepříjemnosti, které by mohly v nejhorším případě ohrozit letošní koupání, způsobila neodborná manipulace s vodou přitékající do koupaliště.



„Před časem se na přítoku do našeho koupaliště začal objevovat kal, který nám provozovatelům způsobil spousty práce a starostí. Během týdne nás čeká první odběr vody a ­podle výsledků zvolíme další postup při čištění,“ řekl deníku Metro Bezvoda.



Podle místních z nedalekých Vokovic, kteří tu již delší dobu s nedůvěrou sledují čištění místního rybníka, za situaci může neodborný zásah Lesů hlavního města Prahy. Ty ho pravidelně provádějí pro pražský magistrát. Vokovický rybník přitom podle předsedy spolku Veleslavín-Vokovice k životu Jiřího Johna slouží koupališti jako jakýsi filtr na bahno, listí a větve, které přes něj do Džbánu nemají mít šanci se dostat.

„Černá smrdutá voda, kterou proplachovali Litovický potok a dno Vokovického rybníka, tekla nedopatřením do Džbánu několik hodin. Přitom se blíží koupací sezona a­ výluh z rozkládajícího se masa mrtvých ryb dodá vodě patřičný říz,“ dodává John.

Pochybení při čištění rybníka popírají jak Lesy hlavního města Prahy, tak pražský magistrát. Podle jeho mluvčího Víta Hofmana sice pracovníci Lesů na pár hodin odstranili česle, železné mříže zadržující odtok nečistot z rybníka do Džbánu, jejich vyplavení však nemá mít vliv na zhoršení kvality vody pro koupání.

„Česle jsou umístěny jen na obtoku, nikoli na hlavním nátoku do rybníka, při jejich dočasném odstranění se tak nezmění nic tom, že nečistoty i při normálním provozu rybníka protékají do Džbánu,“ hájí pracovníky Hofman. Podobným situacím chce magistrát do budoucna předcházet celkovou úpravou rybníka. „Její součástí bude i ­nové řešení obtoku a rozdělovacího objektu,“ doplňuje Hofman.