Kouření povoleno navzdory zákonu

Takzvaný protikuřácký zákon prověří až zima, tvrdí čtenáři deníku Metro Zákaz kouření v hospodách a restauracích platí už tři měsíce. Jak zákon hodnotí čtenáři deníku Metro? Souhlasí s ním?

Zdeněk Doležal: V restauracích a hospodách pobývám již 30 let. Vlastně jsem v nich skoro denně. Rozhodně nepodporuji žádné změkčování protikuřáckého zákona, právě naopak. Jsem zapřisáhlý nekuřák a zákaz kouření jsem očekával mnohem dříve. Většina mých přátel z hospody i kolegové z práce jsou také nekuřáci, takže zákon vítáme. Dlouhodobé pasivní kouření v restauracích se projevuje i na mém zdraví. Přivítal bych zákaz i na zahrádkách, kde se nyní kouří hodně, a to i v době obědů.



V restauracích a hospodách pobývám již 30 let. Vlastně jsem v nich skoro denně. Rozhodně nepodporuji žádné změkčování protikuřáckého zákona, právě naopak. Jsem zapřisáhlý nekuřák a zákaz kouření jsem očekával mnohem dříve. Většina mých přátel z hospody i kolegové z práce jsou také nekuřáci, takže zákon vítáme. Dlouhodobé pasivní kouření v restauracích se projevuje i na mém zdraví. Přivítal bych zákaz i na zahrádkách, kde se nyní kouří hodně, a to i v době obědů. Jozef Kebis: Tohle už je moc, nedali majitelům hospod vůbec možnost rozhodnutí, jestli chtějí nekuřáckou či kuřáckou hospodu. Píšu schválně o hospodě, ne o restauraci, tam je zákaz na místě, protože se tam vaří a podává jídlo. A když už lidi jsou tak tupí, že budou jiným lidem kouřit do talíře s jídlem, tak tady je zákaz na místě. Třeba za socialismu se v době podávání obědů nesmělo kouřit, ale teď jsou lidi neohleduplní k ostatním. Ale hospody, kde se nevaří, by měly mít možnost svobodného rozhodnutí, zvláště na vesnicích, kam si chodí místní pokecat se sousedy a kámoši. To je i můj případ, chodím do hospody jen na pokec u piva. Teď je to v pohodě, ale co v zimě, až nepůjde kouřit venku na zahrádkách? To si ve městě užijí nájemníci nad těmito stánky s občerstvením a asi vznikne nový český sport utíkat bez placení, když už jsem venku.



Tohle už je moc, nedali majitelům hospod vůbec možnost rozhodnutí, jestli chtějí nekuřáckou či kuřáckou hospodu. Píšu schválně o hospodě, ne o restauraci, tam je zákaz na místě, protože se tam vaří a podává jídlo. A když už lidi jsou tak tupí, že budou jiným lidem kouřit do talíře s jídlem, tak tady je zákaz na místě. Třeba za socialismu se v době podávání obědů nesmělo kouřit, ale teď jsou lidi neohleduplní k ostatním. Ale hospody, kde se nevaří, by měly mít možnost svobodného rozhodnutí, zvláště na vesnicích, kam si chodí místní pokecat se sousedy a kámoši. To je i můj případ, chodím do hospody jen na pokec u piva. Teď je to v pohodě, ale co v zimě, až nepůjde kouřit venku na zahrádkách? To si ve městě užijí nájemníci nad těmito stánky s občerstvením a asi vznikne nový český sport utíkat bez placení, když už jsem venku. Míša Pechar: Já chodím velice často do hospod na trampské sleziny, ale nikoliv se opít nebo najíst, nýbrž zazpívat si s kamarády při kytaře. Díky protikuřáckému zákonu mně druhý den ráno není špatně od vdechovaného nikotinu a také mi nesmrdí byt od kouřem nasáknutých oděvů.



Já chodím velice často do hospod na trampské sleziny, ale nikoliv se opít nebo najíst, nýbrž zazpívat si s kamarády při kytaře. Díky protikuřáckému zákonu mně druhý den ráno není špatně od vdechovaného nikotinu a také mi nesmrdí byt od kouřem nasáknutých oděvů. Milan Krešl: Jsem zapřisáhlý nekuřák a propaguji úplný zákaz kouření v restauracích, kam se lidé chodí najíst, posedět, popovídat. Něco jako dřívější jedničky, dvojky. Jsem taky pro zákaz „hudby“, dávám do uvozovek, protože kravál z reproduktorů často není hudba. Ale existují hospody, pivnice, výčepy, kam lidé chodí na pivo a tlačenku s cibulí. Na fotbal, hrát karty a podobně. Kam chodí především štamgasti. Něco jako dřívější čtvrtá cenová skupina. Takové zařízení bez cigarety a nedýchatelného vzduchu si nedovedu představit, kouření bych tady povolil.



Jsem zapřisáhlý nekuřák a propaguji úplný zákaz kouření v restauracích, kam se lidé chodí najíst, posedět, popovídat. Něco jako dřívější jedničky, dvojky. Jsem taky pro zákaz „hudby“, dávám do uvozovek, protože kravál z reproduktorů často není hudba. Ale existují hospody, pivnice, výčepy, kam lidé chodí na pivo a tlačenku s cibulí. Na fotbal, hrát karty a podobně. Kam chodí především štamgasti. Něco jako dřívější čtvrtá cenová skupina. Takové zařízení bez cigarety a nedýchatelného vzduchu si nedovedu představit, kouření bych tady povolil. Jana Jelínková: Je to dobrá věc. V poledne se stravuji v restauracích a nikde jsem žádný úbytek hostů neviděla, spíše naopak. Někteří majitelé se ale snaží zákaz obcházet, například vysadí okna a tvrdí, že je to předzahrádka, a kouřit se tam tudíž může. Horší je to s kouřením na zastávkách. Každý den narazím na někoho, kdo na zastávce kouří, o tom svědčí ostatně i zem posetá nedopalky. Bohužel to zjevně nikdo nekontroluje a upozornit kuřáka, že na zastávce kouřit nesmí, jsem zkusila a skončilo to málem fyzickým napadením. Je to ale nová věc, tak doufám, že se kuřáci postupem času ji naučí respektovat. Když je to možné téměř v celé Evropě, proč by to nemělo jít u nás.