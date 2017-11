Králíčci, holoubci, koloběžky. Rusové reagují na poptávku

Na začátku devadesátých let byly historické uličky a hlavně Karlův most zaplaveny originály i kopiemi důstojnických čepic a ušanek po sovětských vojácích. Až na výjimky již z obchodů podél turistických tras zmizely, ruskou stopu na první pohled reprezentují jen matrjošky.



Jinak ovšem ruskojazyční podnikavci mají v ­centru hlavního města, co se týká nabídky suvenýrů a atrakcí za peníze, silné zastoupení. V­ obchůdcích narazíte hojně na rusky hovořící prodavače, Rusové provozují nejrůznější lákadla. Především ale pružně reagují na nejrůznější omezení, se kterými přichází město. Naposledy tak vyzráli na zákaz segwayů tím, že americká vozítka nahradili levnými koloběžkami z Číny. I když se jedná v podstatě o elektrické motorky řítící se leckdy pěší zónou vysokou rychlostí, je na ně policie krátká.

Pronájem 350

Tolik korun zaplatí umělec za pronájem metru čtverečního Karlova mostu za den. Je na něm místo pro 110 umělců. Pronájem plochy je na omezenou dobu dvou let. Pak se musí umělec přihlásit znovu do výběrového řízení.



„Oficiálně to jsou vozítka s konstrukční rychlostí do 25 kilometrů v hodině,“ řekl Metru dopravní policista v centru města. Aby mohl turisty na koloběžkách pokutovat, musel by číhat s radarem a naměřit jim vyšší rychlost. „Víme, že jezdí i třicítkou,“ přiznal muž zákona.

Dalším zdrojem ruských příjmů od turistů se stala zvířátka. Na Kampě se v těchto týdnech objevili ruští mladíci s králíčky. Chcete se s králíčkem zvěčnit na selfíčku s ­mlýnským kolem a ­Karlovým mostem v pozadí? Proč ne, ale zaplatíte pět eur za osobu. Podobnou atrakci nabízejí Rusové na začátku Karlova mostu na Křižovnickém náměstí. Za peníze se můžete vyfotit s namodro nebo narůžovo obarvenými holuby.

„Je to problém,“ říká Roman Kotrč ze Sdružení výtvarníků Karlova mostu. „Bojujeme s nimi neustále, snažíme se na ně volat městskou policii, co to jde,“ říká Kotrč. Rusové se prý snaží čas od času posunout dál doprostřed mostu. Rozhodně nemají holubičí povahu, Kotrč říká, že bývají vůči pořadatelské službě mosteckého sdružení arogantní.

Dobrým byznysem se staly zámečky, které turisté vyvěšují po památkách, hlavně na Karlově mostě. V jednom z ­obchůdků pár metrů odtud je nabízejí za pět set korun. Denně jich prodají i několik desítek. V ceně je i vyrytí srdíček, jména či data. 200 korun stojí vyrytí nápisu na donesený zámeček.