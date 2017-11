Královny dun voní benzinem

Česko bude na nejslavnější světové rallye slavit dvě prvenství ještě předtím, než závodníci dojedou do cíle. Na drsnou trať vyrazí poprvé ve svých kategoriích hned dvě české ženy. Ollie Roučková na čyřkolce a Gabriela Novotná na motorce.

Zástupkyně něžného pohlaví s českým občanstvím na mašinách ještě nestartovaly. Na Dakar se dostaly české mechaničky, zdravotnice, novinářky a v minulých letech i navigátorky, ale tohle tu ještě nebylo. „Na Dakaru fakt není pro baby moc místa. Jen pár holek jezdí na motorce, ale jsou to tvrdé bojovnice. Dakar je o psychice. Znám spoustu kluků navigátorů, kteří to tam vzdali, protože jezdci s nimi nezacházeli úplně ideálně,“ říká Martin Prokop, český jezdec, který loni vzal do kokpitu svého upraveného speciálu Ford Raptor navigátorku Ilku Minorovou.

Rakušanka měla spoustu zkušeností ze světové rallye a užívala si, že je raptor pomenovaný Shrek mnohem vyšší, než bývá zvykem u speciálů z mistrovství světa. „Poprvé v životě mohu vidět silnici, protože ve WRC je sedadlo tak nízko, že přes palubní desku sotva vidím kus kapoty,“ říkala se smíchem. Letos se Martin chystá na Dakar zase, v říjnu trénoval v marockých dunách.

Tlumočnice na mašině

Ale zpět k dámám, které se v Jižní Americe ocitnou doslova mezi pitbuly. Dakar startuje 6. ledna 2018 v Peru a osmadvacetiletá Gabriela Novotná se v prestižním závodu představí pod taktovkou zkušeného motorkáře Ondřeje Klymčiwa. „To je obrovská výhoda. Mít vedle sebe někoho, kdo si všechno vydřel sám, je strašně inspirující. Mám velké štěstí,“ říká Novotná, která je v civilu tlumočnicí a lektorkou angličtiny a francouzštiny.

Slavné ženy Dakaru ■ Hned v prvním ročníku 1979 startovalo na motorkách sedm Francouzek. Jedna z nich, Christine Martin, od roku 1981 držela nejlepší umístění ženy v celkových výsledcích. Její neskutečné 10. místo překonala až loni o jednu příčku Laia Sanz. Nejúspěšnější účastnicí Rallye Dakar je ale Němka Jutta Kleinschmidt, která v roce 1987 poprvé startovala na motorce BMW, v roce 1994 přesedla za volant auta, o tři roky později vyhrála etapu a v roce 2001 s Mitsubishi celý závod Rallye Paříž–Dakar.

■ Martine De Cortanze založila vztah mezi ženami a Dakarem. Hned v prvním ročníku v roce 1979 byla mezi sedmi Francouzkami, které závodily. Získala nejlepší výsledek, když dojela na 19. místě se strojem Honda 250 XLS. A to bylo na startu jen 55 jezdců! Martine se vrátila následující rok s Yamahou 500, ale bez úspěchu z důvodu poruchy motoru. V roce 1981 však ulovila s Yamahou XT 50 celkové 19. místo. ■ Jutta Kleinschmidt sice vystudovala fyziku, ale propadla pouštním maratonům. Začínala v roce 1987 na motocyklu BMW. Později přesedla na čtyři kola, i když nejprve jen jako spolujezdkyně Jeana-Louise Schlessera. Kromě dálkových rallye si sem tam zajela i nějakou tu čtyřiadvacetihodi- novku se sporťákem. Nicméně všichni ji znají jako celkovou vítězku Dakaru 2001 v kategorii automobilů s Mitsubishi Pajero. Žádné jiné ženě se takový kousek dosud nepovedl. ■ Laia Sanz je španělská sedmnáctinásobná mistryně světa (třináctkrát v kategorii trial, čtyřikrát na enduru) a Dakar jezdí od roku 2011. Spoustě závodníků na Dakaru leze na nervy, je totiž nejrychlejší žena v historii soutěže. Třikrát vyhrála ženskou kategorii zcela a jinak se umísťuje na předních celkových místech. V roce 2015 například dojela na devátém místě. ■ Annie Seel je pouze 163 cm vysoká a 53 kilo vážící závodnice, která proslula jako nezničitelná motorkářka (v roce 2010 byla na 45. místě), ale na Dakaru to zkoušela i s autem. V roce 2016 odstartovala s nizozemským kopilotem Bertem Heskesem, avšak odstoupili v šesté etapě. Spolujezdce našla přes výzvu na internetu, kterou zveřejnila v červenci 2015. Její podmínky byly jednoduché: mít auto, peníze a zkušenosti.

O Rallye Dakar se pokoušela řadu let, až letos jí to konečně vyšlo. Záměrně nastoupila na africkou Merzouga Rally, která je považována za jakousi kvalifikaci. Nejdřív na motorce jen sedm let cestovala, až pak vyzkoušela amatérskou rallye. A ta ji nadchla. „Bylo mi jasné, že to je to, co chci v životě dělat. Na začátku jsem neměla vůbec nic, žádný předpoklad, že to dopadne, jen obrovskou touhu to udělat,“ vzpomíná.

„Můj trénink je zaměřený na stabilizaci, aby hodně fungovaly vnitřní svaly, protože aktivita je to velmi dlouhodobá. Zabýváme se i celkovým posílením. Vše je směřované tak, aby to bylo na motorku funkční,“ popisuje pro Svět motorů. Během cesty z Limy přes Bolívii až do Argentiny ji čekají i velké nadmořské výšky. S nimi se chce vypořádat pomocí kyslíkového stanu.

Maturita v multitaskingu

A stroj? „Pojedu přestavěný endurový model, klasickou Husqvarnu 450, s nádrží, kokpitem a dalšími prvky, které jsou potřeba,“ říká. Jedna z věcí, která ji na Dakar namotivovala, byla navigace. „Zjistila jsem, že pro ni mám nějaký dar. To je něco, na čem doháním body. Úplně moc nebloudím. Je potřeba skloubit několik věcí najednou. Sledovat motorku, díry, navigaci... Říká se, že tohle ženám jde,“ dodala pro Svět motorů. Ambice umístit se nemá. Skromně říká, že chce dojet do cíle.

„Ondra si jezdce do týmu pečlivě vybírá a nespolupracuje jen tak s někým. Proto je pro mě velkou ctí jet jako součást týmu Klymčiw racing a dává mi to sebedůvěru. Ondra mi na rovinu řekl, že by mě nevzal, kdyby nebyl přesvědčen, že Rallye Dakar dokončím. Že se mu líbí mé nadšení a vidí ve mně vlastnosti rallye závodníka,“ dodává Novotná. Ještě nestačila sehnat všechny spon- zory, kteří jí zaplatí finančně náročnou cestu, ale podle svých slov je ochotná si pro splnění svého snu vzít i hypotéku.

Ženským vzorem pro ni je Laia Sanz, mistryně světa v trialu. „Kdyby někteří mužští ovládali motorku jako Laia, jedou si rovnou pro prvenství. Muži jsou rozhodnější, méně se bojí. Ale jenom málo jezdců má takový cit pro stroj jako Laia. Potřebujete reagovat na povrch cesty, musíte vědět, kde se co kolem vás děje. Často navigujete podle azimutu. V poušti nemůžete pořád čučet do roadbooku a jet otrocky podle něčeho, co terén nedovolí. Je to taková maturita v multitaskingu a v tom umí být ženské hodně dobré,“ řekla serveru iDNES.cz. Pro úplnost dodejme, že Dakar je rozdělený na ženské a mužské kategorie.

Benzinový Bacil Ollie Roučkové

Druhou bojovnicí z Česka je třiatřicetiletá Ollie Roučková. I ona dlouho usilovala o to, aby se na slavný závod dostala. A trvalo jí to tři roky. Rodačka z Děčína ví, že bude psát jako první Česka na čtyřkolce historii.

„A bojím se, abych nezklamala,“ přiznává se sympatická závodnice s přezdívkou Ollie, která vystudovala sociální a masovou komunikaci. Jako malá se věnovala atletice, hlavně dálkovým běhům a skoku do výšky. Ke čtyřkolkám se dostala přes svého ex. „Naše vůbec první rande mi změnilo život, a jak se říká: tak trochu na mě skočil benzinový bacil,“ směje se během povídání pro magazín deníku Metro.

Když se letos dozvěděla, že se do Jižní Ameriky podívá, oči se jí zalily slzami. Problém byl, že to bylo na závodech v Bulharsku. Skoro pak nebyla schopná odstartovat. Mezi své největší úspěchy řadí skromně každý dojetý závod s úsměvem na tváři. Jenže je toho jaksi víc: má už pěknou řádku titulů. Letos se stala jako žena mistrem Evropy, což je v celé historii FIM Europe Baja vůbec poprvé. A k tomu si vystřihla double titul a k ryze mužské kategorii Q2 si připsala i mistra kategorie Woman.

Zvedá tuny železa a běhá na Ještěd Příprava je alfou a omegou všech závodů, a na Dakar je podle Ollie ještě o sto procent náročnější. „Mám to velké štěstí, že jedu v týmu Moto Racing Group, kde mohu čerpat informace od dakarových jezdců, s fyzickou přípravou mi pomáhá Tomáš Kubiena. Ve spolupráci s nejlepším zázemím, které Česká republika může sportovcům nabídnout – ASC Dukla Praha – trénuju skoro každý den, obden jezdím do Liberce za trenérkou, kde běháme na Ještěd. Zvedám tuny želez a nikdy bych neřekla, že budu tak moc jezdit na kole,“ směje se Roučková.

Dakar 2018 Závodníci si užijí horké pouštní úseky v nižších polohách, ale zároveň se dost kilometrů pojede v extrémních nadmořských výškách ve vrcholcích And.

Pro svůj 40. ročník, který bude zároveň 10. ročníkem na jihoamerickém kontinentu, se Dakar vrátí k Tichému oceánu a hlavně k peruánským dunám. Pojede se na území tří států. K Argentině a Bolívii se po pauze přidává také Peru. Start bude 6. ledna 2018 právě v metropoli této země, Limě. Pak se pojede čtrnáct etap až do cíle 20. ledna v Córdobě.



Nedílnou součástí tréninku jsou podle ní i rehabilitace a regenerace. Kromě těla je důležité mít připravený i jídelníček a doplňky stravy, s tím jí pomáhají firmy Adventure Menu a Fit Pro. „Na rallye si nemohu dovolit, aby mi bylo špatně nebo abych se trápila hladem. A právě stravu má Adventure Menu výborně zvládnutou a nemusím se bát, že by mi jídlo nesedlo a nadělalo neplechu. Navíc během etap se spoléhám na jejich sušené maso,“ říká k závodnímu proviantu.

I prIncezny voní potem Co všechno křehké pohlaví na čtyřkolce limituje oproti mužům? „Největší limity mám v silovém fondu. I když trénuji svědomitě a připravuji se na maximum, tak v rovině síly mám svůj strop,“ říká Ollie Roučková. Když by prý řekla, že nemá ze závodu strach, lhala by.

„To víte, že je tam strach, hlavně z toho, že zklamu fanoušky. Moje životní moudro však je: Nikdy se nevzdávej!“ Tatínek ji od malička učil, ať si jde za tím, co chce. „Říkal, že i princezny mohou vonět potem a benzinem. Rodina mne podporuje a velkou oporou je mi sestra. Nedílnou součástí jsou ale i sponzoři, bez kterých bych nemohla závodit na takové úrovni. Shánění prostředků k Dakaru je velmi složité, a tak jsme zapojili do naší cesty i fanoušky, kteří jsou naší nedílnou součástí,“ dodává. Více se dozvíte na www.olgarouckova.cz.

Co se týče čtyřkolky, v týmu se ve spolupráci s Yamahou rozhodli pro čistě sportovní stroj se silným endurovým motorem. „Tento model vyhrává jeden Dakar za druhým a i náš nejslavnější český závodník Josef Macháček vyhrával na tomto modelu. Jedná se o Yamahu YFM 700, modelový rok 2017. Tuto čtyřkolku mi celou přestavuje můj hlavní mechanik Václav Hucl, který se mnou pojede i na Dakar. Při stavbě jsme hodně dbali na to, abychom zapojili co nejvíc českých výrobců. Jsem hrdá na to, že budu hájit Česko, a tak podpora menších výrobců je namístě. Ze sériového stroje zbude opravdu jen motor,“ říká s úsměvem.