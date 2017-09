Křesťanskodemokratická koalice CDU/ CSU v Německu opětovně zvítězila.

Angela Merkel je jednou z vůdčích postav zdaleka nejen německé, ale i evropské a celosvětové politiky. Některé její názory a postoje sice mohou být předmětem polemiky, ale i z výsledků voleb jasně vyplývá, že Němci své kancléřce rozumí a důvěřují jí.





Politika CDU/ CSU vychází z modelu sociálně-tržního hospodářství a ctí princip solidarity, který je spolu s principem subsidiarity jedním z pilířů křesťanského sociálního učení. Kancléřka nezastírá, že žijeme ve složitém světě, který nás staví před stále nové výzvy, na něž často musíme složitě hledat odpovědi. Zároveň však s jistotou vychází z hlubokých základů evropské civilizace a kultury, která je založena na prastarých a ověřených principech biblického Desatera.





Německo má za sebou mimořádně temnou minulost nacionálně socialistické totality, s níž se však dokázalo v poválečných letech obdivuhodně vyrovnat. Prošlo hlubokým demokratizačním procesem, který z něho vytvořil skutečnou baštu demokracie a prosperity v Evropě. Spolková republika je naším nejvýznamnějším sousedem a strategickým partnerem.



I tyto celostátní parlamentní volby znovu ukázaly, že se o svého západního souseda můžeme i nadále opírat a spolu s ním budovat pevné jádro našeho společného evropského domu. Jakákoli jiná cesta by totiž vedla směrem přesně opačným, od stability a prosperity k nestabilitě a snad až k okraji nejvyspělejšího a nejbohatšího klubu světa, jehož jsme členy. A odtud už by to byla riskantní blízkost k orientálním despociím, v jejichž objetí jsme si v nedávných desetiletích užili až dost.



A tak vítězství Angely Merkel a jejího křesťanskodemokratického týmu je dobrou zprávou i pro nás, křesťanské demokraty a všechny demokraty vůbec, kteří zde v české kotlině chápou důležitost rezonance se stabilní demokracií za Šumavou.