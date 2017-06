V Americe k nám měli respekt, říká Richard Krajčo

K oslavám přispěla i best of deska 25, na které kromě známých písní lidé uslyší i čtyři novinky nahrávané ve studiu v New Yorku. Nejen o tom si deník Metro povídal se zpěvákem skupiny Richardem Krajčem.

Nahrávání v zahraniční produkci jste s kapelou zažili už potřetí. Je ještě něco, co vás překvapilo?

Inzerát a Srdcebeat jsme natáčeli tady. Přiletěli jen dva producenti a my využívali českého studia, českých lidí kolem. Tentokrát jsme odjeli ale natáčet do New Yorku a producent Yaron Fuchs si tak připravil celý tým. Celkem s námi spolupracovalo 12 lidí a zažili jsme, jak se to venku prostě dělá a dělávalo.

Jak se cítí česká kapela uprostřed New Yorku?

Samozřejmě jsme se obávali, navíc jsme věděli, že o zvuk se bude starat velká persona – Neil Dorfsman, že z Londýna přiletí ProTools editor, že přijde další producent Aaron Accetta, nevěděli jsme, jak nás budou brát. Ale brali nás jako evropské velké hvězdy, na které chodí desetitisíce lidí v naší zemi, a přistupovali k nám s velkým respektem.

Vypustili jste singl Šňůry, který se hned dočkal i klipu, který točila vaše partnerka, režisérka Karin Babinská. Čí nápad byl obsah klipu, tedy rozlučka se svobodou?

No, my si prostě doma řekli, že bychom tu naši rozlučku chtěli mít zaznamenanou, a tak jsme to udělali. Velmi se mezi fanoušky diskutuje o konci klipu.

Prozraďte, byla to filmová svatba, nebo jste spojili dvě věci a zároveň se vyvarovali svatebního utíkání před bulvárem?

Neprozradím. (smích)

Podle čeho jste vybírali písně ze starších desek, které jsou na best of?

Brali jsme opravdu úspěšné singly, radiohity a koncertní pecky. Žádné velké experimenty.

Vydali jste výběr i na audiokazetách, čí to byl nápad? A bude i vinyl?

Ke kazetám nás přivedla náhoda. Vyrobili jsme 25 kusů pro fanoušky se singlem Šňůry a schovali jsme je na 25 významných míst naší kariéry. Ale na Facebooku se strhla taková mela a sešlo se tolik žádostí, že jsme si řekli, že vyrobíme na kazetě i celou bestofku. Dali jsme fanouškům tedy týden na objednávání a zájem předčil naše očekávání. Celkově vyrábíme 803 kazet. Každou fanouškům očíslujeme a podepíšeme. A vinyl taky bude. Limitka 1000 kusů a vyjde v září.

V září budou i velké koncerty na Rošického stadionu na Strahově. Ten původní na 16. září je vyprodaný, co vás a kapelu přesvědčilo přidat ještě další?

Ta rychlost, jakou zmizely vstupenky a první koncert. A hlavně do druhého koncertu zbývalo osm měsíců. Byl jsem zprvu proti, ale byl jsem v kapele přehlasován a koncert jsme přidali.

Stadion na Strahově hostil nedávno poslední utkání fotbalové ligy mezi Slavií a Brnem, což ukázalo na některé jeho nedostatky, třeba nefunkční záchody či že se nepouštělo do horních částí stadionu. Řešíte i tyto starosti?

Stadion už není z nejnovějších... Proč se nepouštěli diváci do horních tribun, ví asi jen vedení Slavie. Statické posudky, které jsme si nechali vypracovat i pro horní tribuny, jsou v pořádku. Pokud jde o toalety, tak ty budeme řešit tak, jako je řešíme například na Kryštof Kempech – přistavíme mobilní. Vše máme do puntíku promyšlené. Rošičák sice není nejnovější, ale je to krásný stadion, a navíc je díky tartanu kolem hřiště i největší koncertní arénou v Česku.

Mimochodem, váš syn fandí Slavii, byl jste s ním Strahov v posledním ligovém kole omrknout?

Koukali jsme v televizi. Byli jsme totiž bohužel mimo Prahu, ale hned po zápase jsme museli posílat videozdravici kamarádům Škodovi, Pavlenkovi a Frydrychovi. Doma byla velká radost.