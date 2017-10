Kurýři ve stresu. Nad auty vyhrávají cyklisté

Nervy mají v Praze napnuté i pracovníci doručovacích služeb. Začal říjen, ochladilo se, víc prší. Lidé sedají častěji do aut, aby čelili nepřízni počasí. V hlavním městě je navíc hodně uzavírek a oprav. Na mokru to také víc klouže a přibývají karamboly. „Nestíháme, doprava je strašná,“ svěřila se deníku Metro dispečerka eKurýra Erika Žitná.



Rekordní 91 Tolik minut jela včera ráno čtenářka deníku Metra Alena autobusem 125, který jezdí přes Vltavu po Jižní spojce. „Není to poprvé, kdy měla 125 velké zpoždění, včera to ale bylo moc – jeden a půl hodiny. Odjezd z Chodovské tvrze v 8.01, příjezd na Smíchovské nádraží 9.32,“ napsala.



Podle jízdního řádu je orientační doba jízdy na této trase 14 minut.



„Kurýři dodávají zásilky později, už předem klienty upozorňujeme. Částečně je zavřená Legerova. Pak stačí bouračka na okruhu a hned stojí celá Praha 4 včetně příjezdu z D1. V sedm ráno havaroval kamion na Černém Mostě, stála D10 i D11,“ komentuje Žitná těžkosti s doručováním. Především do centra se snaží, pokud to velikost zásilky dovoluje, posílat motorkáře a jednoho pěšího kurýra.

V těchto dnech více využívá kurýra na kolech společnost Messenger. „Snažíme se do středu města auta neposílat,“ říká Jana Šobotníková. „Cyklistům ale nemůžeme dát něco, co neuvezou a nevejde se do batohu. Na některé objednávky využíváme cargo,“ vysvětluje. Cargo je kolo s nástavbou vpředu, kam lze uložit větší a těžší zásilku. „Kurýři, kteří jezdí na okraje Prahy, musí mít hodně pevné nervy,“ připomněla Šobotníková. Také oni teď upozorňují klienty, že kvůli zácpám mohou být zásilky zpožděné.

Podobně jsou na tom v tomto týdnu v metropoli řidiči internetového obchodu Rohlík.cz. „Dopravní situace není jednoduchá téměř nikdy,“ řekla mluvčí Michala Gregorová. „Pokud o komplikaci víme dopředu, snažíme se spíš regulovat poptávku, abychom zpoždění neměli. Nebo otevřeně říkáme, jak na tom v Praze doprava je, aby zákazníci se zpožděním počítali,“ uvedla Gregorová. V pondělí jim vedle obvyklých dopravních problémů komplikovala život i blokáda taxikářů, kdy nešlo dopředu odhadnout, jaký bude mít dopad na situaci na pražských silnicích a na zasílání.



Kurýrní služby nabízejí dodání většinou v rozmezí jedná až dvou hodin, expresní zásilky mívají termín doručení do 30 minut.