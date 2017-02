Lavi a „Ivánek kamarád“ jsou české modly. Fotbal nahrazuje náboženství

V beznadějně vyprodaných představeních před více než deseti lety excelovali v hlavních rolích Petr Čtvrtníček společně s Jiřím Lábusem. Hra se teď vrací. Ve čtvrtek 23. února s ní zmínění herci vystoupí v Hale Lokomotiva v Plzni.

Fotbalová tematika je teď prostě v kurzu. Například seriál Vyšehrad baví i diváky, kterým kopaná běžně nic neříká. „Takový zájem jsme nečekali. Je pravda, že jsme nevěděli, co máme v rukách. Až na základě pilotu a nějaké odezvy se vlastně řešilo, jestli seriál bude pokračovat. Reakce byly kladné,“ říká Jakub Štáfek, představitel hlavní role rozmazlené hvězdy Julia „Laviho“ Lavického.

Fotbal v divadle Oblíbený sport můžete vidět i na divadelních prknech.

Populární divadelní představení z roku 2005 s názvem Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit? budou Petr Čtvrtníček a Jiří Lábus hrát ve čtvrtek 23. února od 18 hodin v Hale Lokomotiva v Plzni. Jde o charitativní vystoupení, jehož výtěžek bude věnován dětské klinice. Vstupenky jsou k dispozici na webu plzenskavstupenka.cz za 249 nebo 299 korun. Představení nastudované Divadlem Verze hraje Ladislav Hampl v pražském A Studiu Rubín. Po vyprodaném valentýnském termínu můžete hru vidět 18. a 27. března od 19.30 hodin. Vstupenky stojí 190 a 140 korun. V Divadle D21 lze zhlédnout hru Knoflíček, ve které hrají Kristýna Podzimková, Michal Dudek, Stela Chmelová a Jiří Panzner. Nejbližší termín je 21. března od 19.30 hodin.

Na Facebooku má stránka této seriálové postavy přes 65 tisíc fanoušků a „Lavi“ se objevuje na stránkách sportovních i bulvárních novin.Že je seriál o fotbalistovi trefa do černého, je přesvědčený i scenárista Petr Kolečko. Ten se k seriálu Vyšehrad připojil až po prvním díle.

„Hned, jak jsem to viděl, tak se mi to líbilo. Dneska je sportovec vlastně obrazem hrdiny a umělecká tvorba hrdiny potřebuje. Například Vyšehrad je vlastně o padlém hrdinovi. Seriál se také líbí proto, že je vlastně opřený o skutečnost,“ říká Kolečko, který se spolupodílel i na seriálu Okresní přebor. Ten před sedmi lety sledovalo každé pondělí přes milion diváků. Na kontě má ale mladý tvůrce i jiné divadelní hry se sportovní tematikou, jako Padesátka či Zakázané uvolnění, které byly i zfilmované.

Ve zmíněném seriálu Okresní přebor hrál také Ladislav Hampl. Aktuálně exceluje v představení Sudí v pražském A Studiu Rubín, které mělo premiéru v listopadu. „Sudí je představením pro diváky, kteří fotbal milují a mají ho rádi. Mnohem víc si ale vážím návštěvy těch, jejichž koníčkem fotbal vůbec není a hra je baví. Mnoho pozitivních ohlasů mám i od žen, které si na Sudím najdou své téma,“ uvádí Hampl.

On sám ale extra zvýšený počet představení o fotbale nepozoruje. „Snad se nikdo neurazí, ale kromě jedné další inscenace o Ivu Knoflíčkovi a seriálu Vyšehrad o ničem dalším nevím. U Sudího jde především o jiný úhel pohledu na fotbal jako takový a setkávám se s reakcemi, že si ho do zhlédnutí naší inscenace diváci doposud ani neuvědomovali,“ dodává Hampl.

V jím zmíněné inscenaci Knoflíček působí Jiří Panzner. Ten si všímá jiného úkazu. „U nás se to téma objevuje ve vlnách od Ivánku, kamaráde přes Okresní přebor až k současnému seriálu Vyšehrad. Bohužel ve všech případech se poukazuje na to špatné, co se ve fotbale děje,“ doplňuje Panzner.

Sociolog: Fotbal nahrazuje ve společnosti náboženství

Aleš Sekot

Profesor Aleš Sekot působí na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Se sociologií sportu má bohaté zkušenosti a přiblížil, kde lidé hledají novodobé hrdiny.



Proč je fotbal tak populární i v seriálech či filmech?

Sportovní tematika je zde atraktivní proto, že význam sportu velmi narůstá. Neexistuje v masové kultuře jiná tematická forma, která by lidi tak přitahovala. Proto právě i do rodinných seriálů je nejlepší vložit sport a nejlépe fotbal, protože přitahuje a můžou kolem něj vznikat historky. Fotbal zajímá každého.

Pro fanoušky je to něco víc?

Fotbal je zajímavý také v tom, že nám v české ateistické společnosti nahrazuje náboženství. Stadion je vlastně chrám, kde mají lidé pocit, že jsou součástí skupiny, která je naladěna na stejnou notu.

Jsou fotbalisté pro lidi novodobými gladiátory?

Individuální hrdina, tedy gladiátor, je ten, kdo je schopen předvést něco za hranicemi lidských možností. Když se ptám studentů, koho z českých občanů obdivují, tak vlastně nikdo takový neexistuje. Lidé tak hledají toho gladiátora ve sportu, protože nikoho jiného nemají.