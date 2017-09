Lávky na železničním mostě opravují. Kola se sráží s chodci

Po některé ze dvou lávek na železničním mostě na Výtoni, který tu už půldruhého století slouží jako důležitá spojnice hlavních vlakových tratí, si každé ráno zkracuje cestu přes řeku nejeden Pražan.

Jejich havarijní stav, který se tu již delší dobu projevoval vystouplými deskami a zrezlými šrouby, byl již natolik špatný, že se obě lávky rozhodlo město opravit. Ačkoliv mají místní nejhorší fázi oprav, kdy byly zavřené obě zmíněné lávky, již za sebou, stále není vyhráno.



Podle Gabriely, která si přes most zkracuje každý den cestu do práce na Knížecí, tu totiž díky jediné fungující lávce vznikají zbytečné konflikty. „Jsou to většinou banality. Někdo jede třeba na kole či koloběžce a nechce se mu uhýbat protijdoucímu a naopak. Když byly v provozu lávky obě, většinou měla každá svůj směr,“ řekla deníku Metro Gabriela. Dva týdny, kdy se bude přibližně lávka ještě opravovat, budou pro některé utrpením.

Ukřivdění se ale díky opravám, které zde mají trvat ještě zhruba týden, cítí také ti, kteří musí z dopravního prostředku sesednout. „Nemám s opravou problém, stejně už mě ty trčící desky štvaly a drncalo to při jízdě. Co je ale na nic, jsou ti lidi a jejich nepochopení,“ kroutí hlavou cyklista Vlastimil.

Oprava lávek nebude poslední věcí, kterou má město v plánu na mostě změnit. Naplánovaná je také celková rekonstrukce. Podle mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbory Liškové se zjištění špatného technického stavu v roce 2014 stalo hlavním důvodem pro rozsáhlejší rekonstrukci mostu, které dle ní v blízké době nic nebrání.

„Byla zahájena příprava k provedení kompletní rekonstrukce lávek včetně zábradlí, konstrukce přístupového schodiště, celkového obnovení protikorozní ochrany ocelových konstrukcí a opravy přístupové rampy se zábradlím na smíchovské straně. Tato kompletní příprava je již dokončena a TSK má nejen stavební povolení, ale je vybrán zhotovitel a nyní se čeká na koordinaci s opravou železničního mostu včetně plynovodu,“ dodává Lišková.