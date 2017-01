Léčba zlatem nebo Dotyk medúzy. Pražské lázně nabízí luxus i pohodu za pár stovek

Klid v oblacích



Netradiční zážitek nabízí Corinthia Hotel Prague. Kdo se rozhodne navštívit jeho lázně, bude si připadat jako řecký bůh na Olympu. Však mají lázně také název, který odkazuje k řecké mytologii – Apollo Day Spa. Bůh Apollon zosobňoval slunce a není náhoda, že zdejší lázně mají název právě po něm. Nachází se totiž ve 26. patře a z bazénu vidíte doslova celou Prahu.

Lázně jsou oblíbené mezi držiteli Multisport karty. „Ti jsou oprávněni využít buď relaxační zónu s bazénem, saunou a parní lázní nebo samostatný vstup pouze do fitness,“ představila nabídku lázní Lucie Špičková, asistentka manažera lázní.

Ceny Apollo Day Spa - Jednorázový vstup (posilovna, bazén, sauna, pára) vyjde na 500 korun.

Jednorázový vstup do posilovny stojí 190 korun.



Permanentka na 10 vstupů stojí 4 000 korun. Deset vstupů mimo špičku (10:00 – 16:00) vyjde na 3200 korun.

Pobyt zde není časově omezen - tedy pouze otevírací dobou. A ta je denně od

6.30 do 22.00 hodin.

Apollo Day Spa nabízí několik druhů masáží, nebo například terapii medem. Pokud si budete chtít rezervovat vstup, tak pozor, telefonické ani mailové rezervace lázně nepřijímají. Je potřeba se objednat přes web.

Terapie vodou

Veřejnosti jsou přístupné i lázně hotelu Four Seasons. Ty mají název odvozený pro změnu z keltštiny. Ava znamená ve staré keltštině voda a vystihuje podstatu lázní Ava Spa. Ty nabízí několik omlazujících procedur, saunu, parní lázně nebo bazén s vodopádem, masážními tryskami a dalším příslušenstvím pro hydroterapii. „U bazénu nechybí pohodlná křesla a lehátka a krb, vytvářející skutečně uvolňující atmosféru,“ zve do lázní Vávrová.

Ceny Lázně Ava Spa nabízí několik druhů relaxu. Nejlevnější procedury, jako je například manikúra, vyjdou na 1300 korun.

Lázně jsou vyhlášené díky svým exkluzivním koupelím. Ty stojí 3200 korun.

Také zde nabízí i luxusní léčivé procedury. Ty většinou stojí přes 10 tisíc. Jako příklad lze uvést například Zlatý rituál. Procedura začíná peelingem celého těla, který léčí a revitalizuje pokožku kombinací extraktů zlata a cukru. Rituál, který obsahuje i masáž, vyjde na 11 tisíc korun.

Hosté mají také možnost zažít speciální koupele inspirované českými lázněmi. Za všechny jmenujme například koupel s názvem Lázně Teplice „Teplice se nachází v podhůří Krušných hor a v minulosti si vysloužily přezdívku salón Evropy. U nás si nyní můžete vychutnat vzácné prvky obsažené v sirné léčivé vodě, inspirované právě lázněmi Teplice. Tyto prvky jsou blahodárné pro pohybovou soustavu, zrelaxují tělo, svaly a klouby. Pro zintenzivnění zážitku lázeň obohatíme esenciálním rozmarýnovým olejem,“ představuje koupel hotelová brožura.

Vstup do lázní s výhledem na Pražský hrad má své podmínky. „Mimohoteloví hosté mají přístup do sauny a bazénu pouze v případě, že si rezervují jedno z nabízených ošetření,“ upřesňuje podmínky vstupu Martina Vávrová, PR manažerka hotelu.

Jako v Římě

Útulné prostory s tmavomodrým přítmím a s vyhřívaným bazénem mezi sloupovím navozují atmosféru římských lázní. A ještě aby ne, však se také lázně Boscolo Spa nachází ve sníženém přízemí italského hotelu. Zdejší lázně jsou poměrně komorní, návštěvu je proto třeba si rezervovat předem. Jen členové místního klubu mohou lázně navštívit kdykoliv.

Cena Jednorázový vstup do lázní stojí 990 korun pro jednu osobu na 2 hodiny.

Půlhodinová kyslíková terapie vyjde na 330 korun.

Masáž Ikarův let stojí 2300 korun, za Dotyk medúzy dáte 3500 korun.

Dvacetimetrový bazén s vířivkami je nejdelší svého druhu v centru Prahy. Boscolo Spa však nabízejí mnohem víc. „Máme tu i saunu, páru a krásné a útulné fitness centrum. Nabízíme i masáže nebo například obličejové ošetření a procedury,” představuje služby Olga Svobodová, manažerka lázní.

Kromě klasických procedur nabízí lázně i něco navíc. Zvláštností jsou netradiční masáže. Například při masáži Dotyk medúzy se o vás postarají hned dva maséři a při Ikarově letu vám masér bude stimulovat tlakové body v obličeji a na nohou pro blahodárný pocit celého těla. Unikátností lázní je také například kyslíková terapie. Věděli jste, že kyslík zdokonaluje výkon paměti, zvyšuje hladinu energie a přispívá k celkové pohodě?

Pod dohledem králů

Cena Vstupné do lázní na dvě hodiny stojí 390 korun.

Masáž drahokamy trvá 75 minut a vyjde na 2090 korun.

Přímo královsky se budete cítit v lázních Spa Kings Court. Jak název napovídá, lázně naleznete v samotném centru Prahy v Hotelu Kings Court. Ten se nachází na místě , kde byl dříve Králův Dvůr, postavený Václavem IV. Odkazů na české krále je tu ale víc. “Přímo z bazénu můžete vidět stěnu, kterou nechal postavit Karel IV. V roce 1348 a sloužila jako městské opevnění, které oddělovalo Staré a Nové město,” říká Eva Grulichová, manažerka lázní.

Spa nabízí útulnou a klidnou atmosféru vhodnou pro relaxaci, kterou ve velkých plaveckých bazénech nenaleznete. “I pro nehotelové hosty nabízíme kosmetická pleťová ošetření a velký výběr tělových ošetření – od klasických masáží přes tělové peelingy, anticelulitidní masáže až po unikátní masáž drahými kameny, kterou děláme jako jedno z mála českých lázní,” zve na návštěvu Grulichová.

Pokud chcete lázně navštívit, nezapomeňte si plavky. Župan, pantofle i ručníky dostanete na místě. Pro nehotelové hosty jsou lázně otevřeny denně 10 do 22 hodin.

Pohoda v kapli

Také poslední lázně z našeho výběru jsou unikátní. Podle jejich provozovatelů jsou to totiž jediné lázně na světě umístěné v bývalé renesanční kapli. Základy gotického kostela jsou osvětleny a vystavěny pod skleněnou podlahou přímo v lobby. Na návštěvníka lázní hotelu Mandarin Oriental tak hned při příchodu dýchne minulost.

Cena Ceny procedur se pohybují od 800 korun.

Značkové lázeňské procedury pak stojí několik tisíc. Například procedura Coffee Indulgence stojí 5400 korun. Při této proceduře vaše tělo mimo jiné pokryjí hydratační a mineralizující mořskou řasou, poté vás namasírují a nakonec natřou ochranným hydratačním tělovým máslem.

Půlroční členství v klubu Mandarin Oriental Wellness vyjde na 22 tisíc korun.

Také zdejší prostory jsou přístupné nejen hotelovým hostům. Vstup do nich má však své podmínky. „Návštěvníci si mohou jednoduše zarezervovat lázeňskou proceduru nebo zakoupit členství v našem Mandarin Oriental Wellness klubu,“ upřesňuje Lenka Rogerová, mluvčí hotelu.

Členství v klubu nese řadu výhod. „Členové Wellness klubu mají v rámci členského poplatku volný vstup do fitness, na jógu a do sauny. Zahrnuta je také počáteční hodina s profesionálním trenérem, zdarma 90ti minutová značková procedura, jedna noc v hotelu se snídaní, až šest volných vstupů do fitness pro přátele a slevy na produkty a procedury lázní,” jmenuje Rogerová.

Lázně nabízí sedm lázeňských pokojů, dva pokoje pro páry, speciální místnost na thajskou masáž a vitalizační bazén.