Legenda pokračuje. Dopravní podnik modernizuje tramvaje

Dopravní podnik oslavil dvoustou dodanou novou tramvaj 15T a příští rok se ve vozovně objeví i ta poslední, dvousetpadesátá. Tím ale obnova vozů nekončí. Kromě velkých souprav, jež nejsou vždy a všude vhodné, bude dopravce potřebovat i jednovozové tramvaje. Překvapivě to ale nebudou úplně nové stroje, ale dopravní podnik pomalu rozjíždí další modernizaci novějších typů legendárních tramvají Tatra T3.



Obnova vozového parku je totiž extrémně drahá a dopravnímu podniku zůstane příští rok mnohasetmilionový závazek za nové tramvaje, který bude splácet do roku 2022. Představenstvo proto rozhodlo, že dopravce zkusí zmodernizovat už před lety vylepšené modely vozů T3.

Zcela nové tramvaje by stály kolem 20 milionů, a ­tak se dostanou ke slovu opět šikovné ruce zaměstnanců v podnikových dílnách a rekonstrukce starých vozů přijde odhadem na polovinu.

Ještě jedna přestavba Tatra T3R.P je typ tramvaje, který vznikl modernizací legendární československé tramvaje Tatra T3. Modernizace probíhala postupně od roku 2000.

Přestože se vnější vzhled vozů změnil jen málo, v interiéru došlo k velkým změnám. Klasické laminátové sedačky byly nahrazeny čalouněnými, ve vozech je i nová protiskluzová podlaha. Zlepšil se i servis pro cestující, uvnitř vozů jsou moderní informační panely. Modernizace prodloužila životnost tramvaje minimálně o dalších patnáct let.

„První modernizovaná tramvaj by se ­mohla objevit v ulicích zhruba za dva měsíce,“ vysvětluje technický ředitel dopravního podniku Jan Šurovský. Po roce 2000 se staré tramvaje T3 modernizovaly, teď je čekají další úpravy. Nově by se měla střední část vozu změnit v nízkopodlažní. „Pokud by se modernizace povedla, pak bude mít smysl předělat hned několik desítek takových vozů, aby se pokryly večery, noci, víkendy, kdy cestuje méně lidí,“ vysvětluje ředitel.



Podle něj nemá smysl kupovat nové jednovozové tramvaje, protože přestavba má i ­řadu dalších výhod. „Pokud bude potřeba, můžeme k zrekonstruovanému vozu připřáhnout i normální vůz. To by při nákupu jiného typu možné nebylo,“ popisuje Šurovský. Navíc dopravní podnik ušetří náklady na servis, dodávky náhradních dílů nebo školení řidičů.

Podle Šurovského dopravní podnik řeší i potřebu obousměrných tramvají. Zatím jej vyřešil úpravou a nákupem starších souprav KT8D5 z ­Maďarska. Do konce roku bude po metropoli jezdit zhruba padesátka souprav, které dopravce využívá například při výlukách, jaké jsou nyní v Nuslích a na Spořilově.

Dopravní podnik od dubna využije také původní vozy T3, které­ budou jezdit na speciální turistické lince číslo 23. Ta má v centru posílit linku číslo 22.