Legrace pomáhá také prodávat, potvrzuje praxe úřadu

Kdy jste na Facebooku začali s humornými příspěvky?

Loni v létě jsme pro pobavení našich příznivců začali publikovat seriál o kuriózních předmětech a příbězích, se kterými se naši pracovníci při výkonu svých povinností setkali. Tento seriál měl mimořádný úspěch a přinesl nám nárůst podporovatelů o mnoho desítek procent.



Takže humor vám vlastně zvyšuje čtenost příspěvků....

Jednou z oblastí, kde nám naše facebookové stránky pomáhají, je prodej majetku státu. Příkladem úspěšného prodeje podpořeného naší facebookovou stránkou může být prodej automobilu Pontiac Firebird, jehož obdoba si zahrála v americkém seriálu Knightrider, či prodej automobilu Škoda 100. Mimořádně zachovalé garážované auto jsme nabízeli za minimální kupní cenu 26 tisíc korun.

Naši pracovníci podle svých zkušeností očekávali, že by do výběrového řízení mohlo přijít maximálně do deseti nabídek. Inzerát z našich facebookových stránek si ale našel cestu i na stránky inzerující veterány, nabídek proto došlo velmi mnoho. Nejvyšší nabídka za tento automobil pak činila 70 tisíc korun. Z toho je vidět, že tato naše aktivita zvyšuje příjmy státního rozpočtu.

Jakou máte na tyto příspěvky odezvu od lidí?

Ohlasy jsou z 95 procent velmi pozitivní, dostáváme zprávy vyjadřující podporu. A to dokonce i od profesionálů z oboru. Nikdy se ale samozřejmě nelze zavděčit úplně všem, občas tazatelům vysvětlujeme, že tyto příspěvky jsou psané záměrně zábavnou formou a že činnost, kterou v těchto příspěvcích popisujeme, netvoří hlavní agendy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ty jsou opravdu jinde.



Oceňuje tuto formu i ministerstvo financí?

Náš Facebook „lajkoval“ i ministr financí, z čehož usuzujeme, že ano.