Letecká show v Roudnici přivítá akrobatické letce i dívku na křídle boeingu

Memorial Air Show Celkem se divákům představí 45 letadel.



Díky rozměrům letiště přitom uvidí všechna z bezprostřední blízkosti. Návštěvníci ovšem nemusí letadla jen sledovat, mohu si dopřát i vyhlídkový let.



Základní vstupné pro dospělé je 250 Kč, děti od 6 do 15 let dají 50 korun.



Letošní čtrnáctý je postaven hned na čtyřech výročích – jde o 100. výročí použití letectva jako bojového prostředku, 100. výročí vstupu USA do 1. světové války, 100. výročí vítězné bitvy československých legií u Zborova a 75. výročí vstupu USA do leteckých bojů v Evropě.