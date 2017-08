Letní Letnou zakončí Kolaps

Mezinárodní festival Letní Letná, který probíhá v Letenských sadech, se pomalu blíží ke svému závěru, ale ještě než se v neděli v noci definitivně uzavřou cirkusová šapitó, čeká návštěvníky příslovečná třešnička na závěr v podobě premiéry zbrusu nového českého představení.



Český cirkusový soubor Losers Cirque Company dnes představí svou novinku s názvem Kolaps, kterou budou moci návštěvníci do konce festivalu zhlédnout celkem šestkrát.

„Ačkoliv to může vyznít temně, opak je pravdou. My nevnímáme kolaps pouze jako něco negativního, ale také jako příležitost, jako něco, co vás posune dál,“ vysvětluje člen souboru Petr Horníček. „Zajímá nás jeho podstata, co dělá s jedincem a co naopak s celou společností, “ dodává. V novém představení se i Losers Cirque Company představí v novém složení, jejich počet se rozrostl a přibyly také dámy. Novinkou bude také využití nových audiovizuálních efektů či animace doplněné o živou hudbu.



Poslední víkend festivalu nabídne ještě mnoho dalších představení, vše je na webu www.letniletna.cz.