Leze, fotí, učí. Naposled vylezl na pražské Hroší lázně

Co byste dělali, kdyby na vás přijela policie?

Zeptali bychom se jich, jestli si to taky chtějí zkusit. Když jsem lezl minule na jeden komín, policista se pak vyptával, jak dlouhé lano je na to potřeba a jak se člověk může nejlépe zajistit. Myslím, že muži zákona mají také sportovního ducha. Jinak myslím, že jsme navíc té plastice tolik neublížili, lezli jsme bez magnézia a ­nezanechali po sobě žádné stopy. Na rozdíl třeba od lidí, co dělají graffiti.

Proč jste na plastiku lezli?

Chtěli jsme poukázat, že na světě jsou i důležitější věci než denně dojíždět prázdným autem do práce po Jižní spojce. Třeba vylézt si na betonovou květinu.

Nejste první, kdo na plastiku vylezl. Můžete čtenářům ve zkratce popsat příběh lezců, kteří tam vylezli jako první?

Poprvé na Hroší lázně vylezla trojice lezců v roce 2003. Tenhle svůj výstup zasvětili kamarádovi, který byl vášnivým industriálním alpinistou a který se nevrátil v ­zimě ze severní stěny Grossglockneru v Rakousku. Báň na kuří nožce uprostřed silnic má tedy pro tři tehdejší studenty hlubší význam.

Dá se v Praze zdolat i jiná plastika nebo stěna?

V Praze je spousta lezitelných budov, objektů a mostů. Vždyť po jedné z nejkrásnějších staveb Česka, žižkovském vysílači, lezou i děti.

Vy se vlastně lezením živíte. Nebo se pletu?

V Česku se lezením živí asi jen Adam Ondra. Hned druhý nejlepší sportovní lezec, Martin Stráník, pracuje jako meteorolog. Já kombinuji fotografování, psaní článků, natáčení videí a pořádání kurzů, učím lidi fotit či lézt.

Jste také spolutvůrce webu o lezení a dobrodružství na horách. Jak jste se k tomu dostal?

Vymyslel jsem si práci, která by mě bavila. Založil s kamarádem web eMontana.cz a­ zkusil jít neprošlápnutou cestou.

Kvůli reportážím jezdíte také hodně po světě. Kde jste byl naposledy?

V březnu na Marsu. Tedy skoro. Vypadá to tam tak a natáčely se tam i filmy z Marsu. Ve skutečnosti jsem byl v Jordánsku u pouštní vesnice Wadi Rum. Kolem ní jsou oranžové duny, pětisetmetrové pískovcové stěny a­ na jednu z nich vylezly dvě mladé české lezkyně nejtěžší cestu, co v téhle zemi kdy ženy zvládly. O jejich úspěchu jsem točil krátký dokument. Kolega ho právě stříhá, měl by být hotový v ­létě.

Na Univerzitě Karlově jste vystudoval obor Tisk a ­foto a Mediální studia. Hodí se vám to teď k práci?

Určitě. Byla to skvělá škola, která mi hodně dala. Ale lézt po okapu jsem se musel naučit sám.