Lidé se skládají na film o Lubě Skořepové

Režisér Otakar Faifr natáčel tři měsíce Lubu Skořepovou, která se snažila v 90 letech vrátit na divadelní prkna. Vše se odehrávalo přímo v jejím bytě. Na dokončení unikátního dokumentu, který pojednává o posledních letech hereččina života, ale potřebuje peníze. Proto je tvůrci vybírají také prostřednictvím crowdfundingového serveru HitHit.cz.



„Jako malá holka jsem si toužebně přála být na světě sama. Aby vedle mě nikdo nebyl. Abych si mohla dělat, co chci,“ říká Skořepová v traileru dokumentu Sama. To ještě netušila, že se jí to na sklonku života, bohužel, podaří.

To, že snímek vznikl, zapříčinila její nezdolná touha tvořit až do konce života, a režisér, který uvěřil, že k natočení dobrého filmu stačí jedna kamera, jeden byt a jedna skvělá herečka. Do projektu se zapojila řada filmových profesionálů bez nároku na honorář, hudbu připravila Jana Kirschner.

Na postprodukční práce, distribuci a na náklady spojené s přihlašováním filmu na tuzemské i zahraniční festivaly ale tvůrci vybírají finanční prostředky od fanoušků. Do konce kampaně zbývá šest dní a vybráno je více než 50 procent z cílové částky 300 tisíc korun.

Snímek Sama uvidí diváci v září. Oficiální premiéra proběhne v Divadle Rokoko 21. září u příležitosti nedožitých narozenin herečky, jinak se ale tvůrci rozhodli pro distribuci hlavně v divadelních sálech po celém Česku i Slovensku.

Přispěvatelé na HitHitu si můžou vybrat z celé řady odměn. Ať už jde o podepsané CD Moruša od Jany Kirschner, VIP vstupenky na premiéru filmu, setkání s tvůrci dokumentu nebo fotografie z limitované edice snímků Luby Skořepové.

Známá herečka zemřela loni 23. prosince ve věku třiadevadesát let.